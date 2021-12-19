19 декабря в Украине будут праздновать День святого Николая. У многих людей он ассоциируется с чудом. А приятной традицией дня является приход святого ночью: в Украине он кладет детям сладости под подушку.

История и традиции

По соседству с святым Николаем жил бедный вдовец, у которого была дочь. У девушки был возлюбленный из богатой семьи. Но его родители не хотели принять в дом бесприданницу. Узнав об этом, Николай подумал: "У меня есть все, а рядом кто-то страдает". И чтобы помочь девушке, решил воспользоваться отцовским наследством. Ночью, чтобы не быть узнанным, он пробрался к убогому дому и кинул в окно спальни девушки сверток с золотыми монетами.

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Так он соединил сердца возлюбленных, а по городу прошел слух, что небесный ангел помог влюбленным. Святой Николай первый раз в жизни почувствовал себя счастливым. Он стал приносить в дома обездоленных теплые вещи, игрушки и еду. И всегда под покровом ночи, чтобы не быть узнанным. Но однажды его выследили горожане и очень удивились, когда узнали, что этот замкнутый и застенчивый юноша имеет такое доброе сердце. Позже они выбрали Николая своим епископом.

Кроме того, святой Николай он оказывал покровительство похищенным и погубленным детям. Приятная традиция дарить детям подарки сохранилась и в наши дни. Согласно обычаям, послушные дети находят под подушкой сладости, а вредные – уголек.

Согласно еще одной традиции, в День святого Николая нельзя ничего делать для себя, а только для нуждающихся. Считается, что если в этот день не позаботиться о бедных или сиротах, то семь лет будешь терпеть убытки.

В этот день нужно делать хорошие поступки и помогать нуждающимся, важно также позаботиться про сладкие подарки детям.

К празднику также принято готовить медовые коржики и пряники "Миколайчики", которые раздают только детям.

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