Совсем немного времени осталось для праздника Дня святого Николая, который ассоциируется у детей и взрослых с чудом. В этот день принято загадывать желания. Но делать это нужно правильно. Давайте разберемся как.

Так, в ночь на 19-е декабря одной из традиций стало загадывание желания

Чтобы желание на День Святого Николая сбылось, вам необходимо провести особый ритуал. Для него обязательно понадобится 40 церковных восковых свечек и небольшая иконка Святого Николая. В ночь с 18 на 19 декабря поставьте икону на стол, а вокруг нее расположите 40 горячих свечей. Пока они все горят, нужно искренне попросить Святого Николая Угодника о любом желании, как духовном, так и материальном.

Важно: нужно не прекращать думать о желании, пока все церковные свечи не потухнут. Во время этого ритуала можно также произнести молитву к Святому Николаю на исполнение желания, на удачу и о здоровье близких.

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