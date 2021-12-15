В Арктике установлена новая рекордно высокая температура в -38 градусов. Ее зафиксировали 20 июня 2020 года в городе Верхоянске, сообщает пресс-служба Всемирной метеорологической организации (ВМО)

Там отмечают, что такой показатель является "тревожным сигналом изменений нашего климата".



Как говорит генеральный секретарь ВМО, профессор Петтери Таалас, такой температурный рекорд свидетельствует о потеплении на всей территории Сибири.

По данным специалистов, летом 2022 года средние температуры в арктической зоне Сибири на 10 градусов превышали норму, что повлекло за собой разрушительные пожары и масштабную потерю морского льда. Они уточнили, что прошлый год стал одним из трех самых теплых в истории наблюдений.

Верхоянск находится в 115 километрах севернее полярного круга, за температурой здесь наблюдают с 1885 года.

"В сущности, это исследование подчеркивает повышение температурных показателей в важном с точки зрения климата регионе мира. Благодаря непрерывному мониторингу и оценке экстремальных температур, мы можем оставаться в курсе изменений, происходящих в этом важнейшем регионе мира – арктической полярной зоне", – отметил профессор Рендалл Сервени.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как и где изменился климат в Украине в результате глобального потепления.

Также напомним, что ученые ранее предупреждали о грядущем "гневе" природы.

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