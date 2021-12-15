Що ж до сьогоднішньої роботи, то нардепи ухвалили лише 3 закони.

А народні депутати тим часом думають про... корпоратив! Принаймні сьогодні в Раді те й робили, що обговорювали хто де святкуватиме Новий Рік. Була, за розмовами, і законотворча робота, проте - млява.

Анна Камєнєва була сьогодні під куполом, вона розкаже і про плітки у кулуарах, і про рішення в залі.

Останні 3 робочі дні цього року. І пів ранку в кулуарах обговорюють... ні, не закони, а планування новорічних посиденьок. Напередодні журналісти зняли переписку Миколи Тищенка в партійному чаті про корпоратив у п'ятницю в елітному ресторані. Де найдешевше шампанське - майже 100 доларів! Сьогодні ж депутат усе заперечує. Мовляв, навіть і гадки не має про переписку.

Микола Тищенко, народний депутат, "Слуга народу":

-Я нічого не пропонував. - Мова йшла про ресторан! –Я не знаю, про що йшла мова. Але я хочу вам сказати, що будь-хто має можливість святкувати там, де захоче.

На засідання "слуги" прийшли не з порожніми руками. Колегам у залі роздали книжки про Велике будівництво. Деякі опозиційні нардепи презенти повернули. У монобільшості запевняють: видання з фото присвятили робітникам, і з держбюджету не витратили ані копійки.

-Скидалися депутати, по 96 грн книжка. Ну не всі депутати, обмежений пул депутатів.

Опозиція ж тим часом збирала підписи за позачергові засідання.

Юлія Тимошенко, народний депутат, "Батьківщина":

Щоби завтра в четвер провести позачергове засідання Верховної Ради, і проголосувати ті законопроекти, які потрібні фізичним особам підприємцям, ФОПам, для того, щоби з 1 січня не загинув їх бізнес.

Йдеться, зокрема, про відтермінування на рік норми про обов'язкові касові апарати. Утім, пізніше деякі нардепи почали... відкликати підписи. Тож чи буде "фопівське" засідання - досі не зрозуміло. Інше позачергове завтра таки проведуть. На ньому планують повністю погасити зарплатні борги перед шахтарями.

Що ж до сьогоднішньої роботи, то нардепи ухвалили лише 3 закони. Продовжили мед-реформу і проголосували за появу державних некомерційних підприємств.

Інна Совсун, народний депутат, "Голос":

До прикладу Феофанія, яка сьогодні є державною лікарнею, зможе отримати новий статус. До Феофанії отримають доступ пацієнти не тільки з числа народних депутатів, будь-хто інший, хто зможе прийти туди і за програмою медичних гарантій отримати там необхідну медичну допомогу.

Доукомплектували і Нацраду з питань телебачення і радіомовлення. З-поміж 13 кандидатів обрали трьох, на яких наполягали саме "слуги". Це юрист Олескандр Бурмагін. А також переобралися Ольга Герасим'юк та Олег Черниш.

Ірина Геращенко, народний депутат, "Європейська Солідарність":

Вони працюють, на жаль, ми це бачимо по нинішній Нацраді фактично такими ретрансляторами Банкової, вони кошмарять незалежні медіа і не помічають ті порушення, які є на каналах.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

"Слуги" хочуть повністю монополізувати цю комісію. Це головне питання, яке сьогодні турбує - протягнути своїх представників в Нацраду, щоб фактично монополізувати цю організацію. Контролювати радіомовлення, телебачення, щоб казали тільки добре про сьогоднішню владу, про її представників. Тупікова ситуація, тому що це черговий шлях до цензури, а в світі немає країн, які успішні і водночас мають цензуру.

Завтрашній ранок нардепи почнуть із антитютюнового законопроєкту. Ним планують заборонити цигарки з різними смаками та рекламу електронних сигарет. А ще переглянуть податки для грального бізнесу.