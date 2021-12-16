Німеччина висилає двох співробітників посольства Росії [ Редактировать ]
Німеччина висилає двох співробітників посольства Росії після вироку у справі про вбивство колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі. За словами очільниці німецького МЗС Анналени Бербок, цей злочин дворічної давнини скоєний на замовлення Москви. І є грубим порушенням норм німецького права та суверенітету Федеративної Республіки. Москва на цю подію ще не відреагувала. Напередодні суд у Німеччині визнав громадянина Росії Вадима Красікова винним у вбивстві Хангошвілі. Його застрелили у серпні 2019 року в одному з берлінських парків. Прокуратура наполягала на довічному ув'язненні росіянина. Суд це прохання - підтримав.
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