Німеччина висилає двох співробітників посольства Росії після вироку у справі про вбивство колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі. За словами очільниці німецького МЗС Анналени Бербок, цей злочин дворічної давнини скоєний на замовлення Москви. І є грубим порушенням норм німецького права та суверенітету Федеративної Республіки. Москва на цю подію ще не відреагувала. Напередодні суд у Німеччині визнав громадянина Росії Вадима Красікова винним у вбивстві Хангошвілі. Його застрелили у серпні 2019 року в одному з берлінських парків. Прокуратура наполягала на довічному ув'язненні росіянина. Суд це прохання - підтримав.