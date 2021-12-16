Национальный банк Украины (НБУ) на 16 декабря 2021 года установил официальный курс на отметке 27,19 гривен за доллар. Это почти на 20 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 16 декабря установлен на таком уровне: 27,196 гривен за 1 доллар (+0,1975). При этом курс доллара на 15 декабря составляет: 26,9985 гривен за 1 доллар.

Напомним, что рыночные аналитики предупреждают о том, что биткойн обойдет по популярности другая криптовалюта - Ethereum.

Ранее "Подробности" сообщали, что в Украине легализуют криптовалюты, и написали инструкцию о том, как купить биткойны.

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