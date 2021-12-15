На четверг, 16 декабря, Национальный банк Украины понизил курс гривны почти на 20 копеек по отношению к доллару и более чем на 8 копеек к евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Официальный курс доллара ускорил рост и снова превысил отметку 27 гривен после того, как снижался всю прошлую неделю. А евро растут второй день подряд.

Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:

100 долларов США – 2719,60 (+0,1975 грн);

100 евро – 3061,86 гривен (+0,0846 грн).

На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже вырос еще на 10 копеек – до 27,18 гривен за доллар, в покупке также вырос на 10 копеек – 27,06 гривен за доллар. Курс евро был стабилен и сохранился на прежней отметке – 30,60 гривен за евро.

Напомним, что рыночные аналитики предупреждают о том, что биткойн обойдет по популярности другая криптовалюта - Ethereum.

Ранее "Подробности" сообщали, что в Украине легализуют криптовалюты, и написали инструкцию о том, как купить биткойны.

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