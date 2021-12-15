Курс валют на 16 декабря [ Редактировать ]
На четверг, 16 декабря, Национальный банк Украины понизил курс гривны почти на 20 копеек по отношению к доллару и более чем на 8 копеек к евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.
Официальный курс доллара ускорил рост и снова превысил отметку 27 гривен после того, как снижался всю прошлую неделю. А евро растут второй день подряд.
Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:
- 100 долларов США – 2719,60 (+0,1975 грн);
- 100 евро – 3061,86 гривен (+0,0846 грн).
На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже вырос еще на 10 копеек – до 27,18 гривен за доллар, в покупке также вырос на 10 копеек – 27,06 гривен за доллар. Курс евро был стабилен и сохранился на прежней отметке – 30,60 гривен за евро.
Напомним, что рыночные аналитики предупреждают о том, что биткойн обойдет по популярности другая криптовалюта - Ethereum.
Ранее "Подробности" сообщали, что в Украине легализуют криптовалюты, и написали инструкцию о том, как купить биткойны.
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