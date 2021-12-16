Украинцам начали выплачивать 1000 гривен за вакцинацию от коронавируса, выплаты начались в Monobank. В ближайшее время средства получат те, кто подал заявки на тестирование программы "еПоддержка" в "Дие". Об этом свидетельствует заявление сооснователя банка Олега Гороховского.

Около полмиллиона клиентов, подавшие заявки на тестирование выплат в "Дие", получат деньги уже сегодня (если мы не "устанем"). С 20-21 декабря (окончание тестирования выплат в "Дии") будем зачислять средства мгновенно после одобрения заявки "Дией".

Гороховский посоветовал пока не тратить деньги, а дождаться предложений от партнеров.

Когда получите деньги не спешите их тратить, мы пришлем вам в выписку предложений от наших партнеров, и вы сможете потратить их полностью и с приятными скидками (для этого нужно обновить версию приложения, обновление выйдет сегодня-завтра).

Начисленные средства уже можно использовать для покупки билетов в кино, на концерты и в спортзал.

Ранее мы писали о том, что на следующей неделе в приложении "Дия" появится бета-тестирование услуги, благодаря которой украинцы смогут получить по 1000 гривен за вакцинацию от коронавируса.

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