1000 за вакцинацию: украинцы начали получать выплаты раньше срока [ Редактировать ]
Украинцам начали выплачивать 1000 гривен за вакцинацию от коронавируса, выплаты начались в Monobank. В ближайшее время средства получат те, кто подал заявки на тестирование программы "еПоддержка" в "Дие". Об этом свидетельствует заявление сооснователя банка Олега Гороховского.
Около полмиллиона клиентов, подавшие заявки на тестирование выплат в "Дие", получат деньги уже сегодня (если мы не "устанем"). С 20-21 декабря (окончание тестирования выплат в "Дии") будем зачислять средства мгновенно после одобрения заявки "Дией".
Гороховский посоветовал пока не тратить деньги, а дождаться предложений от партнеров.
Когда получите деньги не спешите их тратить, мы пришлем вам в выписку предложений от наших партнеров, и вы сможете потратить их полностью и с приятными скидками (для этого нужно обновить версию приложения, обновление выйдет сегодня-завтра).
Начисленные средства уже можно использовать для покупки билетов в кино, на концерты и в спортзал.
Ранее мы писали о том, что на следующей неделе в приложении "Дия" появится бета-тестирование услуги, благодаря которой украинцы смогут получить по 1000 гривен за вакцинацию от коронавируса.
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