Погода в Украине в пятницу, 17 декабря, будет прохладной, но не морозной. В то же время синоптики прогнозируют в большинстве областей дождь со снегом.

Метеорологи также отмечают, что только в Николаевской и Одесской областях в течение дня сухо, однако облачно.

В западных областях прогнозируют дождь со снегом. Отметки на термометрах покажут 0...+5 градусов. На Востоке также стоит ожидать осадки и прохладу от -1 до +1 градуса.

В северных регионах синоптики предсказывают дождь со снегом. Температура составит 0...+ 3 градуса. На Юге – кое-где осадки, там небольшое потепление – +2...+4 градуса.

В Киеве днем 17 декабря, метеорологи информируют о дожде со снегом и температуре от +1 до +3 градусов.

Ранее метеорологи спрогнозировали, какую погоду стоит ожидать украинцам в декабре 2021 года. Согласно данным, средняя месячная температура воздуха будет в пределах климатической нормы, как для начала зимы.

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