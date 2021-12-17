Карантин в Украине: какая ситуация в областях [ Редактировать ]
По состоянию на пятницу, 17 декабря, в трех "красных" областях полностью стабилизировались показатели распространения коронавируса. Речь идет о Киевской, Сумской и Житомирской областях. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
"Желтая" зона
Эта зона является самой большой и в нее входят следующие регионы:
- г. Киев,
- Днепропетровская,
- Ивано-Франковская,
- Кировоградская,
- Луганская,
- Львовская,
- Полтавская,
- Ривненская,
- Тернопольская,
- Харьковская,
- Херсонская.
- Черновицкая,
- Донецкая,
- Винницкая,
- Хмельницкая,
- Закарпатская,
- Одесская.
"Красная" зона
Эта зона сейчас насчитывает 8 областей:
- Волынская,
- Житомирская,
- Запорожская,
- Киевская,
- Николаевская,
- Сумская,
- Черкасская,
- Черниговская.
"Красная зона"
COVID-показатели стабилизировались в "красных" Киевской, Сумской и Житомирской областях. Еще в одном регионе, а именно Черкасском, почти стабилизировались показатели.
Кроме того, в Минздраве анонсировали выход из этой зоны всех вышеперечисленных областей.
Читайте также, в Украине усилили контроль за соблюдением карантина и отменили "красный" уровень в нескольких регионах. Запреты "желтого" уровня действуют только для тех посетителей и работников, у которых нет "желтого" (действует 30 дней), "зеленого" СOVID-сертификата (действующего 365 дней).
Кроме того, в Киевской области приняли решение ужесточить контроль за соблюдением карантинных ограничений. Решение было принято в связи с тем, что в регионе хотят уменьшить нагрузку на медицинские учреждения и снять напряжение на медицинскую систему.
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