По состоянию на пятницу, 17 декабря, в трех "красных" областях полностью стабилизировались показатели распространения коронавируса. Речь идет о Киевской, Сумской и Житомирской областях. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Желтая" зона

Эта зона является самой большой и в нее входят следующие регионы:

г. Киев,

Днепропетровская,

Ивано-Франковская,

Кировоградская,

Луганская,

Львовская,

Полтавская,

Ривненская,

Тернопольская,

Харьковская,

Херсонская.

Черновицкая,

Донецкая,

Винницкая,

Хмельницкая,

Закарпатская,

Одесская.

"Красная" зона

Эта зона сейчас насчитывает 8 областей:

Волынская,

Житомирская,

Запорожская,

Киевская,

Николаевская,

Сумская,

Черкасская,

Черниговская.

"Красная зона"

COVID-показатели стабилизировались в "красных" Киевской, Сумской и Житомирской областях. Еще в одном регионе, а именно Черкасском, почти стабилизировались показатели.

Кроме того, в Минздраве анонсировали выход из этой зоны всех вышеперечисленных областей.

Читайте также, в Украине усилили контроль за соблюдением карантина и отменили "красный" уровень в нескольких регионах. Запреты "желтого" уровня действуют только для тех посетителей и работников, у которых нет "желтого" (действует 30 дней), "зеленого" СOVID-сертификата (действующего 365 дней).

Кроме того, в Киевской области приняли решение ужесточить контроль за соблюдением карантинных ограничений. Решение было принято в связи с тем, что в регионе хотят уменьшить нагрузку на медицинские учреждения и снять напряжение на медицинскую систему.

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