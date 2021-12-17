За период 10 месяцев 2021 года из страны выехали и не вернулись назад 600 тысяч человек. Показатель является наибольшим за 11 лет. Об этом сообщает портал Opendatabot.

Таким образом, в первой половине 2010-х годов Украина ежегодно теряла около полумиллиона человек, но после 2014-го года ежегодное количество людей, которые не вернулись, заметно снизилось, однако все равно счет уехавших шел на сотни тысяч.

Отмечается, что положительный показатель наблюдался только в 2020 году, когда вернувшихся на родину украинцев было на 80 тысяч больше, чем выехавших. Известно, что с 2011 по 2020 годы в страну не вернулись 2,6 млн граждан Украины.

Читайте также, население Украины сокращается одним из самых быстрых в мире темпов. К 2050 году оно уменьшится до 35 млн, чтобы стать демографически устойчивой страной, Украине нужна широкомасштабная и комплексная стратегия.

Кроме того, всеукраинскую перепись населения проведут в 2023 году. Правительство приняло соответствующее распоряжение. На проведение переписи потратят 7,26 млрд гривен, из этих расходов около 70% составляет заработная плата временного переписного персонала и начисления на нее.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.