В Днепропетровской области глава одной из общественных организаций, которая боролась с коррупцией, был задержан при получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Согласно данным следствия, подозреваемый организовал схему вымогательства у предпринимателей взяток. Прикрываясь борьбой с коррупцией, мужчина проверял в государственных реестрах их разрешительные документы на бизнес, а в случае выявления нарушений, предлагал за взятку не обращаться в полицию.

В декабре 2021 года он требовал от владельца автозаправочных станций 5000 долларов США за невмешательство в бизнес и содействие в закрытии уголовных производств, начатых по его заявлению. При получении первой части неправомерной выгоды в сумме 70 тыс. грн председатель ГО задержан.

Отмечается, что фигуранту сообщили о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Читайте также, в Николаевской области прокурор попался на получении неправомерной выгоды в размере 20 тысяч долларов. Прокурор отдела требовал у родственника подозреваемого предоставить ему взятку за изменение ранее уведомленному лицу подозрения.

Кроме того, руководитель территориального управления филиала Центр строительно-монтажных работ и эксплуатации зданий и сооружений "Укрзализныци" поймали во время получения неправомерной выгоды. Фигурант уголовного дела требовал от физического лица -предпринимателя "откат".

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