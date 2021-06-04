Руководитель территориального управления филиала Центр строительно-монтажных работ и эксплуатации зданий и сооружений "Укрзализныци" поймали во время получения неправомерной выгоды.

Фигурант уголовного дела требовал от физического лица -предпринимателя "откат" в размере 5 тысяч долларов за заключение соглашения на поставку питьевой воды из скважины, которая находится в эксплуатации управления.

Отмечается, что чиновника задержали при получении всей суммы неправомерной выгоды. В настоящее время решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Фото: Офис генпрокурора

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Кроме того, в Закарпатской области сотрудники управления Государственной налоговой службы были задержаны во время получения неправомерной выгоды в размере 180 тысяч гривен за освобождение от уплаты части налогов. Против злоумышленников возбудили уголовное дело.

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