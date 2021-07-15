В Ривне на взятке погорел профессор медицинской академии (фото) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
Правоохранители задержали профессора Ривненской медицинской академии на получении взятки в размере 33 тыс. грн за поступление в вуз. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Оперативники задержали педагога 14 июля после получения им "вознаграждения" за "помощь" в поступлении в медакадемию.
Профессору готовят подозрение по статье о вымогательстве и получении взятки должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УКУ). Если его вина будет доказана, ему грозит тюремный срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.
Напомним, что ровно год назад, на взятке погорел замначальника лицея Богуна. Он требовал у родителей юноши $5 тысяч за поступление.
Как сообщали "Подробности", в начале 2021 года на крупной взятке погорел главный медик Житомирщины.
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