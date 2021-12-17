G7 назвала штам коронавірусу "Омікрон" найбільшою поточною загрозою для світової охорони здоров'я. У спільній заяві міністрів закордонних справ "Великої сімки" зазначено, що нині, як ніколи, країни мають бути зацікавлені у взаємній співпраці та обміні даними.

Також у ній наголошується на потребі глобального доступу до діагностики, важливості ревакцинації і регулярного тестування.

Напередодні ВООЗ визнала, що новий омікрон-штам коронавірусу поширюється надзвичайно швидко, і кількість нових випадків подвоюється кожні два-три дні.