"Велика сімка" назвала "Омікрон" найбільшою загрозою для охорони здоров'я [ Редактировать ]
G7 назвала штам коронавірусу "Омікрон" найбільшою поточною загрозою для світової охорони здоров'я. У спільній заяві міністрів закордонних справ "Великої сімки" зазначено, що нині, як ніколи, країни мають бути зацікавлені у взаємній співпраці та обміні даними.
Також у ній наголошується на потребі глобального доступу до діагностики, важливості ревакцинації і регулярного тестування.
Напередодні ВООЗ визнала, що новий омікрон-штам коронавірусу поширюється надзвичайно швидко, і кількість нових випадків подвоюється кожні два-три дні.
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