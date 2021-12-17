С начала нового года должен заработать Координационный совет по противодействию наркопреступности в столице, создание которого было инициировано фракцией "Оппозиционной платформы - За жизнь". Об этом сообщил председатель Постоянной комиссии Киевсовета по соблюдению законности, правопорядка и связей с правоохранительными органами, депутат Киевсовета от ОП-ЗЖ Александр Плужник.

"Одна из основных проблем сейчас и вызовов, стоящих перед Координационным советом – детская наркозависимость. Школы стали идеальной площадкой для распространения наркотиков. Правоохранители не обращают на это внимания, а руководители школ "не выносят мусор на поверхность" и не разглашают факты, которые случаются в школах. Аналитика свидетельствует, что первый опыт употребления наркотиков происходит уже у учащихся 5-6 классов. А из них потом вырастают преступники, которые, чтобы получить наркотики, идут на кражи, ограбления, разбои. Более того, в наркопреступления вовлекают несовершеннолетних – они становятся фасовщиками, распространителями наркотиков, организаторами закладок. Это ужасающие факты", - отметил депутат.

Кроме этого, по словам Александра Плужника, в статистике полиции нет даже такого пункта, как детская наркопреступность.

"В результате реформы полиции в Киеве осталось всего 40 сотрудников, занимающихся расследованием наркопреступлений. При этом они подчиняются департаменту МВД, а не Главному управлению Нацполиции в г. Киеве. Они не работают "на земле", они физически не могут охватить весь список вопросов, которые должны прорабатывать", - отметил депутат Киевсовета.

Он подчеркнул, что раньше такое количество сотрудников по этому направлению было в каждом райотделе города.

"Также в каждом райотделе было по несколько сотрудников, которые отвечали за расследование детских наркопреступлений. А сейчас какое качество работы может быть? От них требуют показатели расследования крупных преступлений, трафиков. Но кто будет работать с детьми? – возмущается оппозиционер.

Он назвал большой проблемой, что до сих пор не было слаженной работы между правоохранительными органами и органами местного самоуправления.

"После месяцев бюрократической волокиты сейчас проект постановления о создании Координационного совета по противодействию наркопреступности в столице находится на подписании у мэра, и есть надежда, что с начала нового года совет начнет работу. Мы предложили депутатам всех фракций Киевсовета принять участие в работе Координационного совета, в который будем привлекать органы исполнительной власти, родительские комитеты и общественные организации. Такую проблему можно решить только вместе", – резюмировал Александр Плужник.