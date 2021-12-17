"Северный поток-2": началось заполнение газом второй нитки [ Редактировать ]
В пятницу, 17 декабря началось заполнение газом первой нитки трубопровода "Северный поток-2". Оно осуществляется аналогично процедуре заполнения первой. Об этом сообщили в компании Nord Stream 2 AG.
17 декабря началась процедура заполнения газом второй нитки газопровода "Северный поток-2". Аналогично процедуре, проведенной по первой нитке, вторая нить будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь необходимого уровня объема и давления.
Указано, что предварительно по второй нити были успешно завершены пусконаладочные работы для контроля целостности газопровода.
О следующих технических шагах Nord Stream 2 сообщит дополнительно.
Напомним, что 4 июня президент России Владимир Путин заявил о завершении укладки первой нитки "Северного потока-2". 11 июня трубу начали заполнять газом.
После достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину. В Германии уже сделали заявление на эту тему. Канцлер Ангела Меркель заявила, что Украина должна остаться транзитером газа после запуска "Северного потока-2".
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