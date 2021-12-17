В Хмельницком Фемида приговорила женщину, которая пыталась сдать свою малолетнюю дочь в сексуальное рабство, к 6 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в регионе.

Согласно данным следствия, за чудовищную сделку "мать" должна была получить 20 тысяч гривен. Женщина была задержана в июне 2019 года. Правоохранители задокументировали факт продажи своей дочери матерью для дальнейшей сексуальной эксплуатации.

44-летняя женщина, преследуя корыстные мотивы, за 20 тысяч гривен передала свою в то время 15-летнюю дочь для дальнейшей сексуальной эксплуатации. Девочка-подросток должна была оказывать интимные услуги в заведении разврата в одном из курортных регионов, но мать это никоим образом не смущало.

Отмечается, что женщина до этого уже привлекалась к административной ответственности за невыполнение родительских обязанностей по воспитанию ребенка. Изначально суд приговорил женщину к содержании под стражей в рамках меры пресечения. Фигурантку обвинили в торговле людьми.

Читайте также, на территории Украины за первые 6 месяцев 2021 года зарегистрировали 130 фактов торговли людьми. При этом в суд направили 100 уголовных дел, наибольшее количество случаев было связанно с преступной деятельностью, на "втором" месте идет трудовая эксплуатация, а на третьем - сексуальная эксплуатация.

Кроме того, в Хмельницком женщина пыталась продать собственную дочь в сексуальное рабство. Девочке всего 15 лет, ребенка женщина оценила в 40 тысяч гривен, силовики открыли уголовное производство за торговлю людьми, решается вопрос об объявлении задержанной о подозрении в совершении преступления.

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