Нову ділянку Великої кільцевої дороги відкрили у Києві [ Редактировать ]
У Києві відкрили нову ділянку Великої кільцевої дороги, яку подовжили до вулиці Богатирської. А на виїзді в бік Вишгорода облаштували транспортну розв'язку. Наступного року цей відтинок шляху подовжать до Оболонського проспекту і з'єднають з Вишгородською трасою. Як зазначив міський голова, нова ділянка розвантажить столицю від потоку транзитного транспорту, адже щодня дорогами міста проїжджає понад чотири тисячі вантажівок.
Віталій Кличко, міський голова Києва:
Шість смуг разом, тротуари, велодоріжки, все облаштовано, лівньовка, освітлення, всі комунікації, все що стосується стандартів.
Віталій Кличко, міський голова Києва:
Наше завдання, наступним, ви бачите зараз "червоним", ми до проспекту Оболонського цей шматок, біля одного кілометру, в жовтні, плануємо вже далі відкрити. Це також набагато сильніше зменшить навантаження на місті, зробить пересування нашим містом для транспорту більш комфортним.
по теме
Починаючі з 2015 року Київ закупив 139 нових тролейбусів, 76 трамваїв та 307 автобусів
В среду, 1 декабря, в Киеве из-за утреннего снегопада образовались пробки на дорогах
Лише тиждень тому на столичному бульварі залатали яму, а сьогодні дорога знову пішла під землю. Та ще й... у тому самому місці. І причина проста - застарілі комунікації.
23 грудня в столиці розпочнуть публічні експертні обговорення проекту Генерального плану міста
Цього року у Києві з’явилося декілька оновлених громадських просторів, які вже стали популярними серед киян і гостей столиці