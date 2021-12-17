У лідера Північної Кореї - ювілей при владі. Сьогодні виповнюється 10 років, відколи Кім Чен Ин став новим вождем КНДР. Як змінилася країна за цей час і чому у Пхеньяні не святкують? Дізнаєтесь у сюжеті.

Пхеньян у жалобі. У місті приспущені прапори, сотні людей несуть квіти до пам'ятника Кім Чен Іру. 10 років тому попереднього правителя не стало. І щороку країна з цього приводу занурюється в десятиденну скорботу.

Пам'ять свого батька на офіційній церемонії вшановує нинішній правитель КНДР - його син Кім Чен Ин. Йому було ледве за 30, коли він став до влади. Його вважали м'якотілим, пророкували швидке завершення кар'єри чи роль маріонетки в руках більш впливових родичів із політичної верхівки. Проте за 10 років він не лише втримав владу, а й створив довкола себе культ особи, як це робили його дід і батько.

Ха Джін Ву, перебіжчик із КНДР:

Кім наслідує свого дідуся, тому що багато людей сумують за минулим. Він намагається виглядати, як дід, і одягатися. І навіть так само втирає сльозу, коли виступає з промовою. Це косплей.

При цьому Кім Чен Ин створює образ більш ліберального лідера. Регулярно виступає зі зверненнями до народу, вітається за руку з простими робітниками.

Незмінним залишається курс на оборону. За 10 років правління Кім Чен Ина КНДР тричі випробовувала ядерну зброю та здійснила сотню пусків балістичних ракет. Що не могло не занепокоїти сусідню Південну Корею, Японію та США. З Вашингтоном відносини критично загострилися 2017 року. Дійшло до взаємних погроз між країнами знищити одна одну. Довелося активізувати дипломатію. Як наслідок - дві зустрічі з Дональдом Трампом, особисте листування і взаємна приязнь. Щоправда, без суттєвих зрушень у зменшенні ядерного потенціалу КНДР. Це - пріоритет для молодого Кіма.

Ян Му Джін, професор університету з дослідження КНДР:

Північна Корея має дві мети: посилити національний захист і поліпшити соціальні стандарти життя. Попри те, що певного прогресу вдалося досягти в нарощуванні ядерного та ракетного потенціалів, про зрушення в економіці говорити не випадає.

Жорсткі міжнародні санкції, пандемія Ковіду та неврожай загрожують Північній Кореї голодом. За даними розвідки Південної Кореї, через нестачу харчів населенню почали роздавати рис з армійських запасів. Ще у квітні Кім Чен Ин назвав ситуацію в країні найскладнішою в історії й закликав готуватися до нового "Тяжкого походу". Так у КНДР називають період економічної кризи та голоду в 1990 роках, коли померли, за приблизними оцінками, три мільйони людей.