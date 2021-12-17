Суд залишив Віктора Медведчука під домашнім арештом [ Редактировать ]
Київський апеляційний суд залишив під домашнім арештом Віктора Медведчука. Йдеться про справу, у якій народного депутата підозрюють у сприянні постачанню вугілля з окупованого Донбасу. Суд призначив цілодобовий домашній арешт політику ще в жовтні.
Віктор Медведчук, народний депутат, голова Політради партії "Опозиційна платформа - За життя":
Уголовное преследование является в отношении меня незаконным, обвинения и аргументы, которыми пользуется сторона обвинения - высосаны из пальца и являются недопустимыми в соответсвии с працессуальным законодательством. Мера присечения избрана незаконно, продлена незаконно. Под ней я продолжаю находиться и сегодня. Все уголовное преследование как по этому, так и по предидущему делу - это результат политических репрессий и незаконного уголовного преследования.
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