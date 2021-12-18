Во Франции начался первый этап реставрации шпиля собора Парижской Богоматери: на западе страны начали распиливать восемь дубов, чья древесина будет использована для восстановления храма.

К апрелю для реставрации шпиля Нотр-Дама, верхних галерей и поперечного нефа была отобрана одна тысяча дубов. Начавшиеся в сентябре работы по распилке этих деревьев будут продолжаться до января 2022 года по всей Франции.

Распилка восьми дубов исключительных размеров, которая начинается сегодня в Майенне, знаменует собой первый этап в восстановлении шпиля и как следствие - возрождении собора. Эти восемь дубов будут использованы для восстановления табурета шпиля и сформируют балки, на которые он будет опираться.

Отмечается, что весной 2022 года дубы направят плотникам, которые проведут сборку, а в 2023 году - монтаж в соборе.

Читайте также, в Париже в сгоревшем Нотр-Даме начали работы по реставрации крупного органа. В прошлом году во время пожара инструмент не пострадал от пламени, впрочем, во время тушения орган залил большим количеством воды.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.