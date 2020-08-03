В Парижі в згорівшому Нотр-Дамі почали роботи з реставрацію великого органу. Торік під час пожежі інструмент не постраждав від полум'я, втім, під час гасіння орган залило великої кількістю води.

Тож фахівці мають його демонтувати, відреставрувати та повернути до собору. На все про все їм відведено часу до 2024 року. Нагадаю, Собор Паризької Богоматері загорівся увечері 15 квітня 2019 року.

Історичну пам'ятку пощастило урятувати від повного знищення. Проте у результаті пожежі обвалився знаменитий 93-метровий шпиль собору. Падаючи, його уламки сильно пошкодили покрівлю. Крім того, вигорів увесь дерев'яний інтер'єр Нотр-Даму.