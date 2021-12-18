Попытку сорвать партийную конференцию полтавского актива Оппозиционной платформы - за Жизнь совершили так называемые активисты, которые выступают против целей партии: мира, порядка и процветания. Об этом народный депутат от Оппозиционной платформы - за Жизнь Илья Кива заявил в ходе итоговой годовой конференции Полтавского городского отделения ОП-ЗЖ в субботу.

"То, что этот бесполезный и паразитирующий на стране сегмент выбрал своей целью нашу партию – ОП-ЗЖ, ещё раз доказывает, что мы на правильном пути! Мы правильно выстроили цели – мир, порядок, укрепление страны и благосостояние народа. Это предусматривает отсутствие хаоса, трудоустройство, выполнение закона. И это все не устраивает тех молодчиков, обезумевших от безнаказанности", – сказал он.

Илья Кива подчеркнул, что с 2014 года в Украине начала формироваться прослойка людей, без определённого занятия, называющих себя активистами.

"Беспредельщики, не знающие закона, работы, образования. Они, по сути, просто бесполезны для общества. Но слово "активист" теперь равно "неприкасаемый". Они рыскают в поисках лёгкой добычи, совершая преступления, обогащаясь, и хотят, чтобы этот хаос и беспредел в нашей стране продолжались бесконечно. По-другому они жить не умеют", – отметил политик.

При этом он добавил: "Наша задача противостоять этому и дать возможность нашей стране возродиться. Мы с вами делаем очень важную работу, мы единственная надежда нашего государства. Люди нам верят и люди надеются, что мы сумеем не просто противостоять, но и победить", – подытожил Илья Кива.

В субботу перед началом партийной конференции в Полтаве в Галерее искусств активисты "Нацкорпуса" попытались проникнуть внутрь, разбив стеклянные двери учреждения и применив слезоточивый газ. Порядок был восстановлен, после чего партийная конференция началась.