Оцінювали роботу парламенту і в опозиції. Як саме? Послухайте.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":

Наскільки ефективно цьогоріч працював парламент?

Принятие закона 5600, которое серьезно ухудшает жизнь фермеров и людей, которые работают на земле - это была такая визитная карточка последней сессии, это ликвидировала все возможные положительние где-то там может быть моменты, которые можно было отметить. Этот закон реально в условиях экономического кризиса накладывает дополнительние налоги на людей, и вот это пожалуй все уничтожило имидж парламента окончательно.

Що залишилось поза увагою Ради?

Безусловно это финансирование медицины, увеличение. Потому, что по нашим оценкам, нехватка денег на медицину примерно 40 миллиардов. Безусловно, это увеличение и пересмотр бюджета в сторону социальной поддержки людей, а не контор, которых наплодили.

Задолженость по зарплате шахтерам, за что мы сейчас воюем, чтобы ее убрали, обмануло шахтеров монобольшинство - не проголосовали в целом закон о ликвидации задолженности шахтерам, тоесть в принципе дали только бумажку, но не деньги.

Чому ростуть ціни?