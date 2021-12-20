Генеральный директор немецкой компании BioNTech Угур Шахин сказал, что ранние данные об эффективности вакцины против штамма "Омикрон" выглядят "обнадеживающими". В то же время, он предупредил, что вакцины сами по себе не остановят пандемию COVID-19.

Отметим, что компания занимается разработкой вакцины Pfizer.

Так, предварительные данные из Великобритании и Южной Африки предполагают "эффективность около 70% после третьей дозы и от 20% до 40% после второй дозы".

Уровень первичной инфекции в Южной Африке высок, поэтому контрольная группа, с которой сравнивают нашу вакцину, несомненно, лучше защищена, чем обычное население. Так что я жду следующих реальных британских данных по этому поводу.

При этом, Шахин отметил, что эффективность вакцин против "Омикрона" будет снижаьтся со временем.

Я буду строить прогнозы не на предварительных лабораторных данных, а на реальных данных. Очевидно, что мы далеки от 95% эффективности против первоначального вируса. Но после третьей инъекции наша вакцина, кажется, обеспечивает 70% или 75% защиты от любой формы болезни, что по-прежнему является хорошим результатом для вакцины в целом - и я думаю, что мы выйдем далеко за рамки этого для тяжелых форм.

Также гендиректор BioNTech заявил, что вакцинация не остановит пандемию.

Даже люди, получившие тройную вакцинацию, могут передавать болезнь, и им нужно будет пройти тестирование, особенно среди уязвимых людей.

Читайте также, новейший штамм коронавирусной инфекции "Омикрон" быстро распространяется в странах с высоким уровнем популяционного иммунитета. В настоящее время данные о клинической серьезности "Омикрона" остаются ограниченными.

Кроме того, в ООН призвали мир вакцинировать 40% населения к концу 2021 года, впрочем, пандемию коронавируса невозможно победить лишь прививкой. Африке не удастся вакцинировать 70% своего населения до августа 2024 года из-за низких темпов кампании и неравенства в распределении препаратов.

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