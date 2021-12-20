Справжній бум фальшивих ковід-документів у Німеччині. З листопада в країні сертифікат про вакцинацію потрібен практично скрізь: у магазинах, закладах харчування, на різдвяних ярмарках та концертах. Тому кількість охочих отримати документ і надалі насолоджуватися соціальним життям лише зростає.

Цифрові сертифікати німцям видають у центрах вакцинації, лікарнях або аптеках. Саме в останніх виникає найбільше проблем щодо відповідності даних. Аби отримати електронний документ про вакцинацію потрібно пред'явити паперовий. А такі досить вміло навчилися підробляти. За фальсифікацію шахраям загрожує до п'яти років ув'язнення.