У Німеччині фіксують бум підробних ковід-документів [ Редактировать ]
Справжній бум фальшивих ковід-документів у Німеччині. З листопада в країні сертифікат про вакцинацію потрібен практично скрізь: у магазинах, закладах харчування, на різдвяних ярмарках та концертах. Тому кількість охочих отримати документ і надалі насолоджуватися соціальним життям лише зростає.
Цифрові сертифікати німцям видають у центрах вакцинації, лікарнях або аптеках. Саме в останніх виникає найбільше проблем щодо відповідності даних. Аби отримати електронний документ про вакцинацію потрібно пред'явити паперовий. А такі досить вміло навчилися підробляти. За фальсифікацію шахраям загрожує до п'яти років ув'язнення.
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