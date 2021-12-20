Подводя первые итоги, можно сказать, что 2021-ый, увы, запомнится не только прорывами в науке, важными событиями на политической арене и многим другим, но и утратами - этот год забрал у нас известных артистов, актеров кино, режиссеров, музыкантов и спортсменов.

Предлагаем вспомнить, с кем простился мир за это время.

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Сергей Ермаков

Андрей Мягков

Известный украинский кутюрье ушел из жизни в возрасте 48 лет. Он скончался 20 января. Почти слепой дизайнер, от 11 лет являвшийся инвалидом первой группы, одевал самых известных женщин украинского шоу-биза, в частности Камалию, Дашу Астафьеву, Надежду Мейхер и многих других.

Иван Марченко

Известный украинский актер умер от рака кости, от которого лечился довольно продолжительное время. Марченко перенес несколько операций и курсов химиотерапии. Однако болезнь продолжала прогрессировать. 1 марта о смерти артиста сообщила его супруга.

Григорий Чапкис

Танцор и хореограф, член жюри телешоу "Танцы со звездами" Григорий Чапкис умер на 92-м году жизни после перенесенного зимой коронавируса. Он скончался 13 июня в этом году.

Жан-Поль Бельмондо

В начале сентября не стало легендарного французского актера Жана-Поля Бельмондо. Ему было 88 лет. 20 лет назад знаменитость перенес инсульт, а через семь лет вернулся на съемочную площадку. О завершении карьеры артист объявил только в 82 года. 10 сентября с Бельмондо простились в Париже.

Виталий Малахов

4 ноября ушел из жизни украинский режиссер, народный артист Украины, лауреат Шевченковский премии и художественный руководитель Театра на Подоле Виталий Малахов. Артист умер в возрасте 67 лет.

Владимир Меньшов

Умер кинорежиссер и народный артист России Владимир Меньшов. Смерть наступила от последствий коронавируса.

В 1981 году Меньшов получил премию Американской киноакадемии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" за ленту "Москва слезам не верит". В числе самых известных работ режиссера также "Любовь и голуби" (1984 год) и "Ширли-Мырли" (1995 год).



Валерий Гаркалин

20 ноября скончался российский актер и звезда сериала "Моя прекрасная няня" Валерий Гаркалин. В начале октября артиста госпитализировали с коронавирусом в больницу, где у него диагностировали критическую стадию пневмонии, а также серьезное поражение легких - 75-85%. Впоследствии у него начался тромбоз артерий рук.

Нина Русланова

В Москве 21 ноября на 76-м году жизни умерла российская актриса украинского происхождения Нина Русланова. Отмечается, что артистка скончалась после продолжительной болезни. Русланова ранее перенесла инсульт, после чего состояние ее здоровья значительно ухудшилось.

Последней работой актрисы стали съемки в сериале о событиях Гражданской войны 1917-1921 годов - "Жила-была одна баба".

Александр Градский

Певец и композитор, народный артист России Александр Градский умер в возрасте 72 лет. 26 ноября стало известно, что Градского госпитализировали с подозрением на инсульт. Ему стало плохо дома, по некоторым данным, он попросил помощи у родных, а затем потерял сознание. За жизнь певца последние 12 часов отчаянно боролись медики, однако спасти его не удалось.

Александр Градский был советским и российским певцом, мультиинструменталистом, автором песен, поэтом и композитором. Его называли одним из основоположников русского рока.

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