На відкриття комплексу гості прийшли не з порожніми руками, а із солодкими подарунками.

Сучасний та безпечний! Новий ігровий комплекс відкрився в одеському дитячому садочку. Подію приурочили до Дня святого Миколая, який відзначали напередодні. Як усе було - дивіться далі.

Новенькі альтанки, пісочниці, гойдалки та безліч локацій для розвитку. Такий подарунок малечі до Дня святого Миколая зробили в цьому одеському дитсадку на Мечникова. Встановили тут і вуличну сцену.

Світлана Орешкіна, музичний керівник дитсадка №19:

Мы всегда ставим спектакли, различные действа и поэтому нам очень нравится, что нас будет СЦЕНА театральная прямо здесь на воздухе. Теперь нам есть где красиво и безопасно гулять!

Оновили й саму територію дитсадка. Тут тепер буде більше зелених зон. Роботи тривали майже рік, витратили два мільйони гривень. І все коштом депутатського фонду.

Роман Сеник, депутат Одеської міськради, "Опозиційна платформа - За життя":

В том числе на территории, где играются детки, сделали дорожную разметку, с дорожными знаками для того, чтобы приучать детей: как выглядит знак пешеходного перехода, где нельзя двигаться и так далее, то есть такая интерактивная получилась у нас площадка, где дети кроме того, что играются, могут ещё, скажем так, обучаться правилам дорожного движения.

На відкриття комплексу гості прийшли не з порожніми руками, а із солодкими подарунками.

Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Это совместная работа депутатов городского совета фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", так называемый депутатский фонд. Это деньги, которые их усилиями были выделены из городского бюджета, это округ, от которого избирался от нашей политической силы депутат городского совета Роман Сеник. Руководство садика очень довольно, по их словам, деткам очень нравится и это, наверное, лучшая благодарность и лучшая оценка любого депутатского труда.

У рамках цього проєкту робота не зупиняється. Наступного року на відкритій території садочка депутати планують облаштувати ще й… літній басейн.