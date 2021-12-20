Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан назвала "неразумными" мысли о том, что штамм "Омикрон" не сможет вызвать тяжелого течения заболевания. А также призвала не "сидеть сложа руки".

"Штамм "омикрон" не является легким вариантом коронавируса и вызывает тяжелое течение заболевания, а поэтому глупо сидеть, сложа руки", - сказала она.

В связи с чем, по словам главного научного сотрудника организации, программы бустерной вакцинации, что "разворачиваются во многих странах", должны быть нацелены в первую очередь на людей со слабой иммунной системой,

Она отметила, что "в ВОЗ не верят, что все вакцины станут полностью неэффективными" против штамма "Омикрон".

Читайте также, во Всемирной организации здравоохранения заявили об имеющихся подтверждениях того, что штамм "Омикрон" распространяется быстрее его других вариантов. Вместе с тем он может заражать вакцинированных и переболевших COVID.

Кроме того, третья (бустерная) доза вакцины от коронавирусной инфекции, производства компании Moderna, защищает от быстро распространяющегося варианта "Омикрон", она в 37 раз повышает уровень антител, к соответствующему мнению пришли ученые.

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