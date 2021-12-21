Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что будет с ценами на газ в следующем годовом периоде, когда с 1 мая 2022 года закончится действие установленного правительством фиксированного годового предложения. Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

Так, по его словам, цена на газ для населения на следующий годовой период с 1 мая 2022 года по 30 апреля 2023 года будет формироваться в зависимости от цены газа на мировом рынке и объема собственной его добычи.

"Нынешняя цена на газ это годовой рыночный продукт, зафиксированный на один год. Конечно, на следующий годовой период он будет пересмотрен НАК "Нафтогаз" и будет формироваться в зависимости от того, какой будет динамика цены на газ на мировом рынке и сколько будет газа в Украине, как мы будем поднимать свою добычу, а мы над этим работаем", – заявил Шмыгаль и добавил, что правительство сделает все возможное, чтобы защитить как уязвимых потребителей, так и население в целом "с точки зрения цены на газ".

"Всегда у правительства инструмент, как защитить население от тех или иных нерыночных, монопольных или кризисных влияний", – заверил глава Кабмина.

Он также подчеркнул, что МВФ не требует от Украины повышения цен на газ для населения.

Относительно текущего отопительного сезона Шмыгаль отметил, что газа и угля для его прохождения достаточно и у правительства нет планов по введению ограничений потребления электроэнергии.

Напомним, что ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал, что цена газа для населения повышаться не будет. Она зафиксирована годовым контрактом с "Нафтогазом" до 1 мая 2022 года и составляет 7,96 грн за. Чтобы не росли тарифы на теплоснабжение и водоснабжение, "Нафтогаз" предложил предприятиям теплокоммунэнерго цену в 7,44 грн.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.