Влада США не планує запроваджувати локдаун [ Редактировать ]
Адміністрація Байдена не обговорює можливість локдауну в Штатах у зв'язку з новим штамом коронавірусу. Хоча і прискорюватиме темпи вакцинації. Про це повідомила речниця Білого дому Джен Псакі. Вона також роз'яснила, що саме із вірусною загрозою пов'язана й рекомендація Держдепартаменту США для своїх громадян не відвідувати Україну.
Держдеп справді доповнив свій перелік для подорожувальників, додавши до нього інформацію щодо концентрації російських військ на українських кордонах. У самій Україні це стало ще одним приводом для занепокоєння. Але, як пояснює Псакі, "це лише уточнення".
Джен Псакі, прессекретар Білого дому:
Рекомендації щодо відвідування України залишаються на четвертому рівні - "не подорожуйте через Covid". Ми традиційно спостерігаємо велику кількість американців, які їдуть в Україну в цю пору року на свята. Отже, це була спроба надати їм інформацію напряму.
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20-12-2021 08:00 Сюжет 5