Адміністрація Байдена не обговорює можливість локдауну в Штатах у зв'язку з новим штамом коронавірусу. Хоча і прискорюватиме темпи вакцинації. Про це повідомила речниця Білого дому Джен Псакі. Вона також роз'яснила, що саме із вірусною загрозою пов'язана й рекомендація Держдепартаменту США для своїх громадян не відвідувати Україну.

Держдеп справді доповнив свій перелік для подорожувальників, додавши до нього інформацію щодо концентрації російських військ на українських кордонах. У самій Україні це стало ще одним приводом для занепокоєння. Але, як пояснює Псакі, "це лише уточнення".

Джен Псакі, прессекретар Білого дому: