Бустерна доза Moderna - найефективніша проти "Омікрону" [ Редактировать ]
Третя бустерна доза препарату Moderna значно ефективніша проти "Омікрону", аніж перші дві. Компанія провела клінічні випробування, в яких взяли участь два десятки пацієнтів.
Дослідження довели, що введення стандартної дози бустера в 50 міліграмів збільшує кількість антитіл у 37 разів, а подвійного бустера в 100 міліграмів - у 83 рази, у порівнянні із захистом після двох доз препарату.
У наступні місяці компанія Moderna оцінюватиме тривалість набутого імунітету.
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У ЄС сподіваються, що поява цієї вакцини переконає зробити щеплення навіть противників імунізації. Принаймні тих, які бояться препаратів на основі нових технологій. Вакцина від Novavax - білковий препарат, розроблений за традиційною методикою.
Там вважають, що стрімке зростання кількості інфікованих може стати неабияким навантаженням для медичних систем країн навіть попри порівняно легший перебіг хвороби пацієнтів.
На сьогодні маємо понад дві з половиною тисячі нових хворих. Померли від ускладнень - 157 людей. Одужали - майже сім тисяч хворих.
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За 19 декабря никто не получил дополнительную (третью) дозу