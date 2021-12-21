Не проста, а срібна! Саме такою сіллю хотіли посипати дороги в ожеледицю в одному зі столичних освітніх закладів. Тендер на закупівлю чиновники оголосили на початку зими. А вже за тиждень знайшовся і виробник тієї самої срібної солі. Втім, угоду вдалося скасувати.

Але таких абсурдних закупівель - сотні. На що готові витрачати гроші чиновники і чому під їхні забаганки завжди знаходяться підрядники? З'ясовувала Ірина Розова.

Озеленити міст Патона у грудні! А ще - покласти "під ялинку" працівникам шовкові хустки з авторським розписом. І це - не побажання з листа Святому Миколаю, а реально оголошені державні закупівлі. Так звані тендери, які чиновники за законом мають оприлюднити в системі "Прозорро". А потенційні виконавці, в умовах конкуренції та "у всіх на очах", - запропонували найвигіднішу ціну. Але за одне але. Переможець має повністю відповідати вимогам, які висуває замовник.

Іван Лахтіонов, експерт моніторингового порталу DoZorro:

Наприклад закупівля картоплі і вимога в тендері, що картоплю необхідно доставляти виключно рефрежераторами, тобто це такий бус, який передбачає охолодження продуктів і це абсурд, навіщо це вимагати?

Питання риторичне. І чиновники своїми примхами дивувати не перестають. В одному зі столичних управлінь освіти під кінець року вирішили закупити технічну сіль. Нею посипають дороги. Потреба, здавалося б, нагальна! Але!!! Сіль має бути не простою. А срібною! Тобто виробник мав надати лабораторну довідку, що суміш містить іони срібла. І такий виробник знайшовся.

Іван Лахтіонов, експерт моніторингового порталу DoZorro:

Ми побачили, що таку сіль вдалося купити за завищеними цінами в шість раз від ринку. На цій закупівлі хотіли переплатити 150 тисяч гривень.

Навіщо чиновники додали іони срібла у вимоги до технічної солі - розбиратиметься слідство. Утім, і експерти, і представники самої системи "Прозорро" припускають:

Василь Задворний, директор ДП "Прозорро":

Саме для того, напевно, аби туди не міг податися хтось окрім "свого" постачальника і було додано таку дивну характеристику солі про іони срібла.

Іван Лахтіонов, експерт моніторингового порталу DoZorro:

Все зводиться до бажання, скоріш за все, конкретного замовника провести конкретного учасника, тобто заключити контракт з певним контрагентом.

Бюджетні гроші не рахують не лише місцеві чиновники. Цього року Конституційний суд, наприклад, придбав високоточні ваги для зважування вихідної кореспонденції. Ціна - 2,5 тисячі гривень! А ще - запасся протигазами на майже 190 тисяч гривень. Не економили і в НАБУ - там хотіли купити навушники без мікрофона та блютуза за п'ять тисяч гривень за штуку. А СБУ придбала шовкові хустки із петриківським розписом по три тисячі за кожну. Проконтролювати вимоги, які висувають держзамовники, - неможливо, кажуть у "Прозорро".

Василь Задворний, директор ДП "Прозорро":

Один з важливих напрямків розвитку системи закупівель - це стандартизація тих речей, які стандартизувати можна. Наприклад, з лютого цього року в Україні вже повномасштабно діє підсистема "Прозорро" – "Прозорро-маркет" -це електронний магазин, такий як Розетка, Хотлайн, Амазон, що завгодно – там, де можна купувати вже відкваліфіковані товари, до речі технічна сіль там є станом на п'ятницю, вона там коштувала 2 гривні 11 копійок, відповідно розвиток таких інструментів сильно зменшить отакі корупційні шпарини для того, аби замовники не оголошували все на свій розсуд, але все одно все залежатиме від того, наскільки контролююча структура забезпечить невідворотність покарання.

А поки зупинити "підозрілі" торги, додають у "Прозорро", вдається лише активістам. Які сумнівні покупки виносять на загал.