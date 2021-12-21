Штамм коронавируса "Омикрон" в течение ближайших недель начнет доминировать в Европе. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала шире использовать бустерные дозы вакцины против инфекции.

Об этом сообщает директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

"Мы видим надвигающийся шторм. В течение нескольких недель "Омикрон" будет доминировать в большем количестве стран европейского региона, подтолкнув уже загруженные системы здравоохранения ближе к краю пропасти", - цитирует Клюге Reuters.

Представитель ВОЗ отметил, что "Омикрон" выявлен как минимум в 38 из 53 европейских стран, которые входят в европейский регион. По его словам, штамм уже доминирует в Великобритании, Дании и Португалии.

Клюге призвал правительства европейских стран "усиливать, усиливать, усиливать" бустерную вакцинацию против коронавируса.

Читайте также, во Всемирной организации здравоохранения заявили об имеющихся подтверждениях того, что штамм "Омикрон" распространяется быстрее его других вариантов. Вместе с тем он может заражать вакцинированных и переболевших COVID.

Кроме того, третья (бустерная) доза вакцины от коронавирусной инфекции, производства компании Moderna, защищает от быстро распространяющегося варианта "Омикрон", она в 37 раз повышает уровень антител, к соответствующему мнению пришли ученые.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.