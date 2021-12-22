Сериал "Вампиры средней полосы" режиссера Антона Маслова, который вышел на видеосервисе Start, стал лучшим российским телесериалом в 2021 году. Об этом сообщает "Кино-Театр.Ру" после собственного опроса 20 ведущих кинокритиков.

Общее число многосерийных фильмов, выпущенных в России в 2021 году, превысило три сотни, поэтому экспертам предложили ограничиться проектами более 4 серий, которые выходили на ТВ и стриминговых платформах. Таковых оказалось 229 (в 2020 году - 152).

​Из 229 предложенных наименований 20 критиков включили в свои тройки 22 проекта, 10 из них упомянуты более одного раза, более трех раз - всего 6 сериалов.

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1. "Вампиры средней полосы". Видеосервис Start, 8 серий, реж. Антон Маслов. "Сериальный прорыв года", абсолютный победитель года с двукратным отрывом в баллах. 12 из 20 критиков упомянули этот сериал в ТОП-3, из них 8 поставили его на первое место.

Лучшие вурдалаки в нашей глубинке и лучшая глубинка в наших сериалах. В кои-то веки замкадная Россия выглядит так, что из неё не хочется сбежать. А Святослав Вернидубович (Юрий Стоянов - ред.) вообще самый обаятельный вампир из всех, что носила земля русская.

2. "Хрустальный". Онлайн-кинотеатр KION, 10 серий, реж. Душан Глигоров.

Один из самых злободневных полицейских детективов, говорящий на темы, о которых обычно принято не говорить: гомофобия, коррупция, насилие над детьми.

3. "Вертинский". Онлайн-кинотеатр KION, Первый канал, 8 серий, реж. Авдотья Смирнова.

Великолепно выдержан увлекательный жанр авантюрного романа, сквозь который видны жутковатые реалии времени жизни великого русского шансонье Александра Вертинского. Выдающаяся роль Алексея Филимонова.

4. "Большая секунда". Видеосервис Start, реж. Виктор Шамиров.

5. "Вне себя". Платформа Premier, реж. Александр Дулерайн, Клим Козинский.

6. "Пингвины моей мамы". Онлайн-кинотеатр KION, реж. Наталия Мещанинова.

7. "Везет". Видеосервис ivi, реж. Владимир Щегольков. Прощальная роль Владимира Меньшова.

8. "Обитель". Реж. Александр Велединский. По одноименному роману Захара Прилепина.

9. "Немцы". Реж. Стас Иванов.

10. "Happy End". Реж. Евгений Сангаджиев.

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