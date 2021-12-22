Погода в Украине покажет настоящие температурные "качели" до конца этой недели. Если сегодня-завтра будут сильные морозы, то к выходным придет оттепель, много осадков, а также повышение температуры, в южных областях аж до +11 градусов.

Так, по прогнозу Украинского гидрометцентра, повысится температура 25-26 декабря.

22 декабря нас ждет очень морозный день (-2... -8, на северо-востоке -7... -10) и ночь (-6... -11, север и восток -11... -17 градусов). Будет пасмурно, но без осадков.

В четверг 23 декабря ожидается солнечный и такой же морозный день.

А в пятницу 24 декабря в стране усилится ветер и с запада задует атмосферный фронт со снегом и дождем. Осадки в западных, северных, местами в центральных и южных областях.

Температура на западе и юге +1... -3, ночью -5... -10, на севере и в центре -2... -6 днем и -9... -13 ночью. Холоднее на востоке - до -8 днем и -14... -16 ночью.

25-26 декабря по всей стране ветер, осадки в виде снега, мокрого снега, дождя. Днем температура около нуля, на юге - теплее, местами до +11.

Читайте также, с понедельника, 20 декабря, в Украину придет похолодание и обилие осадков в виде снега. Осадки будут выпадать в большинстве регионов в виде снега и мокрого снега, температура будет от 2 тепла до 4 градусов мороза в ночные часы, а в дневные часы около 0 градусов.

Кроме того, в Украине погода в начале недели будет преимущественно влажной и прохладной. Показатели температуры воздуха будут находиться в минусовом диапазоне на западе и востоке, существенное снижение ожидается также на остальной территории.

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