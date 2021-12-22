Власть обязана полностью ликвидировать задолженность по заработной плате перед работниками угледобывающих предприятий. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко во время посещения шахты "Горская" (Луганская область) вместе с народными депутатами Юлием Иоффе и Сергеем Дунаевым.

"Мы находимся на шахте "Горская", которая испытывает серьезные сложности – невыплата зарплат, отсутствие денег на модернизацию, что лишает шахту перспектив. Так не должно быть, потому что на этой шахте работают почти полторы тысячи людей. 15 из них сегодня находятся в забое, они не поднимаются на поверхность, протестуя против задолженности по зарплате. Это дикое, недопустимое явление", - подчеркнул Юрий Бойко.

Сопредседатель ОП-ЗЖ отметил, что его политсила продолжит бороться в парламенте за то, чтобы задолженность была ликвидирована.

"Мы продолжим бороться, чтобы задолженность перед шахтерами была полностью ликвидирована, и деньги из резервного фонда кабмина, которые, надеюсь, поступят в ближайшее время – это первый шаг. В дальнейшем не должно быть такого позорного явления как долги перед шахтерами, люди не должны протестовать таким образом, подвергая опасности себя и свое здоровье. Мы здесь с шахтерами, и будем бороться за то, чтобы у них было будущее", - заявил политик.

Народный депутат напомнил, что власть на внеочередном заседании парламента опять пыталась обмануть шахтеров. Поскольку голосование в первом чтении за законопроект о выделении средств работникам угольной отрасли оставляло шахтеров без денег к новогодним праздникам. По требованию "Оппозиционной платформы - За жизнь" было принято постановление парламента, предусматривающее выделение до Нового года средств из резервного фонда правительства.

"Просто бумажкой помахали перед лицом людей вместо денег, которые должны отдать. И сказали, что рассмотрят его во втором чтении на следующем заседании, а это 24 января. Людей на месяц оставляют без погашения задолженности по зарплате. Конечно мы возмутились, и тут нужно отдать должное – все меня поддержали, и все фракции подписали проект постановления. Рада проголосовала за выделение денег из резервного фонда Кабмина. 300 млн гривен – это мало, но это хоть что-то, что можно дать людям перед праздниками. А так был запланирован очередной обман шахтеров", - подчеркнул оппозиционный политик.

Сопредседатель ОПЗЖ подчеркнул, что фракция возьмет на контроль это вопрос, поскольку своевременная оплата шахтерского труда – это вопрос энергетической безопасности Украины.

"Должна быть государственная политика, четкая, понятная, люди должны понимать, что они зарабатывают деньги. Не должно быть такой дискриминации, издевательства как сейчас", - резюмировал Юрий Бойко.