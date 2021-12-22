Наш перший пункт призначення - найбільший у світі заповідник ЦАВО.

Він - один із найбільших у світі, гостинний і водночас небезпечний. Мальовничий природний заповідник ЦАВО охоплює 5 відсотків площі Кенії. "Інтер" продовжує знайомство з цією країною. Ексклюзивний матеріал пропонуємо вашій увазі далі.

Узбережжя Момбаси - позаду, попереду - Кіліманджаро та савана. Про те, що Кенія - країна заповідників і парків, стає зрозуміло вже на трасі. Через можливе зіткнення із тваринами можна їхати не більше сімдесяти кілометрів за годину.

Наш перший пункт призначення - найбільший у світі заповідник ЦАВО. Парк - величезний, і поділений на дві частини - Східну і Західну. Займає майже п'ять відсотків площі всієї Кенії.

Відвідувачів у парку - багато, і місцеві на них непогано заробляють. Сафарі - одна з головних туристичних принад Кенії. І не дивно, бо тут можна побачити савану у первісному вигляді. Пастухи - масаї теж вписуються у цей пейзаж.

-Зазвичай масаї не заходять в парки. Вони пастухи, але посуха загнала їх сюди.

Посуха загнала в савану не лише масаїв. Для тварин, уздовж всієї дороги, доглядачі облаштували резервуари з водою. Слони, антилопи, жирафи, зебри - розмаїття тварин у парку вражає. Самі ж звірі до туристів звикли і навіть не цураються чимось підгодуватись. Як цей бабуїн…

-Не давайте ему ничего! - Це ж горіхи … - Потому, что он к вам сюда залетит и что вы потом с ним будете делать?

Чим глибше ми заїжджаємо в парк, тим ближче наближаємося до так званої "великої кенійської п'ятірки". Це - слон, буйвол, лев, леопард і носоріг. Побачивши леопарда, який полює, водій Домінік зупиняє автомобіль.

Домінік, гід по Сафарі:

Він захищений і ховається за кущем, я сподіваюсь, що ми його побачимо - він один з великої п'ятірки.

Щоправда, нападати на антилоп при свідках - леопард так і не наважився. Головне ж правило сафарі - роздивляйся, але з машини - не виходь. Це вкрай небезпечно… Та полоскотати нерви можна на пішому сафарі. Виходець із племені Масаїв - Стівен - влаштував нам таку вилазку вздовж озера з нільськими крокодилами.

Стівен, працівник готельного комплексу:

Я підібрав вдалий час тому, що крокодил спить… але він тут вже 90 днів і три місяці нічого не їв…

Попереду - парк Амбоселі та підніжжя Кіліманджаро. Але це буде наступна історія.