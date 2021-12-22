В среду, 2 декабря, Министерство обороны Украины отреагировало на заявление министра обороны России Сергея Шойгу, который обвинил США в якобы подготовке провокации на Донбассе с использованием химикатов. Об этом сообщается на сайт Министерства обороны.

К этим словам, по мнению украинской стороны, нужно отнестись как к подготовке конкретной провокации, сценарий которой уже разработан в Кремле.

Центр оперативного информирования назвал заявление Шойгу намеренной дезинформацией.

В Украине нет частных военных компаний, в том числе иностранных. Кроме тех, которые на временно оккупированных территориях Украины использует Россия. Также не соответствует действительности и другое утверждение о якобы "доставке резервов неустановленного химического компонента для осуществления провокаций в городах Авдеевка и Лиман.

В 2018 году российская сторона уже разгоняла фейки о "синих бочках с якобы ядовитым веществом в Красногоровке".

Вместе с тем, поскольку последняя дезинформация озвучена на высшем военно-политическом уровне, к ней следует отнестись со всей серьезностью. Как для подготовки конкретной провокации, сценарий которой уже разработан в Кремле.

Ранее мы писали о том, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о принятии Европарламентом новой резолюции по ситуации на украинской границе и оккупированных территориях. Россию призвали отвести войска и прекратить угрозы.

9 декабря президент Зеленский провел полуторачасовой разговор с главой Белого дома Джо Байденом. Американский лидер заверил украинского президента в поддержке нормандского формата.

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