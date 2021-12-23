Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
За минувшие сутки, 20 декабря, в Украине зафиксировали 7 312 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них детей - 585, медработников - 182. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
117 443 человека были вакцинированы против COVID-19:
- первую дозу получили 39 071 человек,
- полностью иммунизировано – 78 101 человек, дополнительную дозу получили 271 человек.
За минувшие сутки:
- госпитализирован – 1 691 человек;
- летальных исходов – 275;
- выздоровело – 16 521 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболели – 3 630 391 человек;
- поправились – 3 393 420 человек;
- летальных исходов – 94 184;
- проведено ПЦР-тестирование – 16 598 851.
С начала вакцинальной кампании привито 14 500 520 человек, из них получили первую дозу – 14 500 518 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 13 219 547 человек, получили дополнительную дозу – 596 человек. Всего проведено 27720661 прививки.
Ранее сообщалось, что у людей, заболевших коронавирусом нового штамма Омикрон (B.1.1.529), проявляются необычные, но легкие симптомы. Среди них были молодые люди разного происхождения и этнической принадлежности, которые жаловались на сильную утомляемость.
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