Наименование специальности Родственные военно-учетные специальности

1 2

Государственная безопасность 100, 907, 908, 932

Транспортные технологии (по видам) 121 - 126, 700, 766, 767, 787, 792, 939 - 942, 945, 946

Автомобильный транспорт 127, 738 -740, 790

Речной и морской транспорт, гидротехническое строительство, водная инженерия и водные технологии, судостроение 167, 170, 173 - 177, 300, 302 - 309, 429, 682, 683, 960

Строительство и гражданская инженерия, архитектура и градостроительство, геодезия и землеустройство 166, 168, 170, 408, 827,940, 956

Химия, химические технологии и инженерия, биология 187, 195, 197, 830, 831

Авиационный транспорт, авиационная и ракетно-космическая техника 210, 211, 215, 220 - 225, 260 - 270, 280 - 286

Авионика 235, 244 - 256

Телекоммуникации и радиотехника 403, 420, 430, 432, 441, 443, 450 - 454, 460, 478, 500 - 504, 508, 528 - 533, 549 - 553, 577, 582, 583, 586, 769, 776, 782, 913

Инженерия программного обеспечения, компьютерные науки, информационные системы и технологии, компьютерная инженерия, системный анализ, кибербезопасность, микро-и наносистемная техника, автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии 474, 600 - 603, 803, 805

Электроника 659 - 662, 664, 665, 829, 792

Метрология и информационно-измерительная техника 602, 604, 626 - 632, 784, 785, 791, 815 - 818, 819, 821

Науки о Земле, география, физика и астрономия 671 - 679

Пищевые технологии, Технология производства и переработки продукции животноводства 788

Обеспечение войск, вооружение и военная техника, технологии легкой промышленности 766, 767, 787, 789

Металлургия, материаловедение, прикладная физика и наноматериалы 793 - 795, 972, 975

Деревообрабатывающие и мебельные технологии 798

Фізична терапія, ерготерапія, медицинская и психология, общественное здоровье, физическая реабилитация, промышленная фармация, санитария и экспертиза 878

Стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения 879

Биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия 880

Ветеринарная медицина, ветеринарная гигиена 884 - 887

Учет и налогообложение, маркетинг, менеджмент, предпринимательство, экономика 900

Публичное управление и администрирование, право, международное право, международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии, математика, прикладная математика, статистика 901, 929

Физическая культура, спорт и туризм 906

Гражданская безопасность, правоохранительная деятельность 908

Финансы, банковское дело и страхование 911

Информационное, библиотечное и архивное дело, история и археология 912

Журналистика, профессиональное образование (по специализации), специальное образование 914

Психология, социология, политология, социальная работа, социальное обеспечение 915

Музыкальное искусство, сценическое искусство, менеджмент социокультурной деятельности 917, 918

Издательство и полиграфия 902, 922 - 924

Железнодорожный транспорт 937, 938, 944, 948, 949, 953

Гостинично-ресторанное дело 957

Теплоэнергетика, гидроэнергетика, энергетическое машиностроение, отраслевое машиностроение, электроэнергетика, электротехника и электромеханика, атомная энергетика, горное дело, нефтегазовая инженерия и технологии, прикладная механика 943, 958 - 961, 980, 982

Пожарная безопасность 181, 200, 203, 966, 967

Название профессии Родственные военно-учетные специальности

1 2

Инспекторы военизированной охраны, частные детективы, инспекторы правоохранительных органов и специалисты по дознанию, работники, предоставляющие персональные и защитные услуги, сотрудники служб, предоставляющих защитные услуги, работники уголовно-исполнительной службы, работники защитных и охранных служб, охотники, сторожа, инкассаторы 100 - 110

Руководители производственных подразделений на транспорте, главные специалисты-руководители производственных подразделений на транспорте, начальники (другие руководители) и мастера производственных подразделений на транспорте, водители автотранспортных средств и рабочие по обслуживанию автотранспортной техники 121 - 126, 766, 767, 787, 792, 939 - 942, 945, 946

Водители мототранспортных средств и рабочие по обслуживанию мототранспортной техники 127

Руководители производственных подразделений в сельском, лесном и водном хозяйствах, главные специалисты - руководители производственных подразделений в сельском, лесном и водном хозяйствах, начальники (другие руководители) и мастера производственных подразделений в сельском, лесном и водном хозяйствах, менеджеры (управители) в сельском, охотничьем, лесном, рыбном и водном хозяйствах, менеджеры (управители) в лесном хозяйстве, научные сотрудники (агрономия, водное хозяйство, зооинженерия, лесоводство, мелиорация и природно-заповедное дело), лесоводы и профессионалы родственных профессий 171

Рабочие, работающие под водой 172

Гидротехник 173

Менеджеры (управляющие) в производстве воды, 174

Рабочие, обслуживающие установки для выполнения земляных и подобных работ 184

Профессионалы в области химии, научные сотрудники (химия), химики, профессионалы в области химических технологий, научные сотрудники (химические технологии), инженеры-химики, лаборанты и техники в химическом производстве, рабочие, обслуживающие химические установки, операторы химических перерабатывающих установок, рабочие, обслуживающие оборудование по производству химических продуктов, укрупненные профессии рабочих, обслуживающих оборудование по производству химических продуктов 187, 195, 197

Операторы промышленных роботов 202

Летные специалисты, технические специалисты, обеспечивающие воздушное движение, специалисты, управляющие летательными аппаратами и обеспечивают полеты 210

Авиадиспетчеры 211

Механики и монтажники авиационных машин 260

Судовая палубная команда и подобные им рабочие 303

Рабочие, работающие под водой 379

Профессионалы в области электроники и телекоммуникаций, научные сотрудники (электроника, телекоммуникации), инженеры в области электроники и телекоммуникаций, операторы радио - и телекоммуникационного оборудования, телефонисты, телеграфисты и родственные профессии сферы связи, укрупненные профессии служащих по информированию клиентов, установщики и эксплуатационники телеграфного и телефонного оборудования 403, 420, 429, 430, 432, 441, 443, 450 - 455, 460, 586

Руководители производственных подразделений связи, главные специалисты-руководители производственных подразделений связи, начальники (другие руководители) и мастера производственных подразделений связи 474, 478

Менеджеры (управители) на почте и связи, служащие, занятые на почте и подобными работами, служащие, занимающиеся сортировкой и доставкой почты, посыльные, носильщики и разносчики багажа и посылок 485

Операторы оптического и электронного оборудования, другие операторы оптического и электронного оборудования 541, 652

Работники фильмо -, фоно -, фототек, рабочие, обслуживающие оборудование по производству фото - и кинопродукции 582, 583

Руководители подразделения компьютерных услуг, менеджеры (управители) в сфере исследований и разработок, менеджеры (управители) систем по информационной безопасности, профессионалы в области вычислений (компьютеризации), профессионалы в области программирования, научные сотрудники (программирование), профессионалы в других областях вычислений (компьютеризации), операторы ЭВМ, операторы ПЭВМ, профессионалы в области информации и информационного анализа, профессионалы в области информации и информационные аналитики, профессионалы в области вычислений (компьютеризации), профессионалы в области вычислительных систем, научные сотрудники (вычислительные системы), разработчики вычислительных систем, разработчики компьютерных программ, техники-программисты 600

Профессионалы в области вычислительных систем, научные сотрудники (вычислительные системы), разработчики вычислительных систем 601

Научные сотрудники (другие отрасли вычислений), профессионалы в других областях вычислений, технические специалисты в области вычислительной техники, операторы по сбору данных, служащие, занятые с цифровыми данными 602

Секретари и служащие, выполняющие операции с помощью клавиатуры, стенографисты и машинистки, операторы машин для обработки текстов и подобные профессии, операторы счетных машин 604

Профессионалы в области метеорологии, научные сотрудники (метеорология), метеорологи 626 - 632

Сборщики электронного оборудования 651

Профессионалы в области электротехники, научные сотрудники (электротехника), инженеры-электрики, механики и монтажники электрического и электронного оборудования, электромеханики и электромонтажники, установщики, ремонтники и монтажники линий электропередач, сборщики электрооборудования 659 - 662, 665

Профессионалы в области картографии и топографии, научные сотрудники (картография, топография), картографы и топографы 671 - 673

Фотографы и операторы оборудования для регистрации изображения и звука 675

Менеджеры (управляющие) на транспорте, профессионалы в области инженерной механики, научные сотрудники (инженерная механика), инженеры-механики, проводники и кондукторы на транспорте, водители и рабочие по обслуживанию передвижной техники и установок, водители автотранспортных и мототранспортных средств и другие рабочие по обслуживанию автотранспортной и мототранспортної техники, рабочие по управлению транспортными средствами на тяговой силе и другие неквалифицированные рабочие, занятые на транспорте 738 - 740

Руководители подразделений материально-технического снабжения, служащие на складах 766, 767

Монтажники электронного оборудования, механики и эксплуатационники электронного оборудования, укрупненные профессии механиков и монтажников электрического и электронного оборудования 769, 776, 782

Операторы радио - и телекоммуникационного оборудования, другие операторы оптического и электронного оборудования 784, 785

Руководители производственных подразделений в складском хозяйстве, главные специалисты-руководители производственных подразделений в складском хозяйстве, начальники (другие руководители) и мастера производственных подразделений в складском хозяйстве, руководители подразделений материально-технического снабжения, служащие на складах, приемщики заказов, грузчики, кладовщики и весовщики 787

Руководители производственных подразделений в заведениях ресторанного хозяйства и других местах размещения, руководители малых предприятий и заведений ресторанного хозяйства без аппарата управления, менеджеры (управители) в заведениях ресторанного хозяйства, менеджеры (управители) по организации питания, повара 788

Служащие по транспортным операциям, укрупненные профессиональные названия работ квалифицированных рабочих на транспорте 790

Операторы по сбору данных, служащие, занятые с цифровыми данными 791

Служащие по транспортным операциям, аккумуляторщики 792

Профессионалы в области горного дела и металлургии, научные сотрудники (горное дело, металлургия), горные инженеры и инженеры-металлурги, технические специалисты в области добывающей промышленности и металлургии 793 - 794

Рабочие, обслуживающие оборудование по производству продукции из резины 796

Маляры, лакировщики, каменщики 797

Плотники и столяры, ремесленники по ручной обработки дерева и подобных материалов, деревообработчики и столяры-краснодеревщики, рабочие по обработке дерева, наладчики и наладчики-операторы деревообрабатывающих станков, рабочие, обслуживающие деревообрабатывающие и бумагоделательные установки, рабочие, обслуживающие установки по переработке леса, укрупненные профессии рабочих, обслуживающих деревообрабатывающие и бумагоделательные установки, рабочие, обслуживающие оборудование по производству продукции из древесины, сборщики изделий из дерева и подобных материалов 798

Рабочие, обслуживающие установки по выработке электроэнергии и рабочие на подобном оборудовании, укрупненные профессии рабочих, обслуживающих установки по выработке электроэнергии и подобное оборудование 829

Руководители подразделений в здравоохранении, менеджеры (управители) в здравоохранении, профессионалы в области наук о жизни и медицинских наук, профессионалы в области медицины (кроме медицинских сестер), профессионалы в области лечебного дела, профессионалы в области стоматологии, научные сотрудники (стоматология), стоматологи, профессионалы в области фармации, научные сотрудники (фармация), провизоры, профессионалы в области медико-профилактического дела, научные сотрудники в области медико-профилактического дела, другие профессионалы в области медицины (кроме сестринского дела и акушерства), научные сотрудники в области медицины (кроме сестринского дела и акушерства), профессионалы в области медицины (кроме сестринского дела и акушерства), вспомогательный персонал в области современной медицины, физиотерапии, фармации (кроме медицинских сестер), медицинские ассистенты, дантисты-ассистенты, физиотерапевты и массажисты, фармацевты, другие ассистенты профессионалов в области современной медицины (кроме медицинских сестер) 878

Профессионалы в области патологии, токсикологии, фармакологии, физиологии и эпидемиологии, научные сотрудники (патология, токсикология, фармакология, физиология, эпидемиология), патологи, токсикологи, фармакологи, физиологи и эпидемиологи, научные сотрудники (лечебное дело), врачи, специалисты в области медико-профилактического дела, профессиональные медицинские сестры и акушерки, как профессионалы в области сестринского дела и акушерства, научные сотрудники (сестринское дело, акушерство), медицинские сестры и акушерки, гигиенисты, окулисты и оптики, медицинские сестры и акушерки, что ассистируют профессионалам, помощники профессионалов-акушеров 879

Операторы медицинского оборудования, рабочие, обслуживающие оборудование по производству фармацевтических продуктов и косметических средств, руководители подразделений в здравоохранении 880

Профессионалы в области ветеринарной медицины, научные сотрудники (ветеринарная медицина), ветеринары, ассистенты ветеринаров, вспомогательный персонал в области ветеринарии, зоологи и профессионалы родственных профессий 884 - 887

Руководители производственных подразделений в коммерческом обслуживании, руководители финансовых, бухгалтерских, экономических, юридических и административных подразделений и другие руководители, менеджеры (управители) по праву, бухгалтерскому учету, исследований рынка, изучение общественного мнения, консультации по вопросам коммерческой деятельности и управления, менеджеры (управители) по бухгалтерскому учету, профессионалы в области аудита и бухгалтерского учета, научные сотрудники (аудит, бухгалтерский учет), аудиторы и квалифицированные бухгалтеры, бухгалтеры и кассиры-эксперты, регистраторы бухгалтерских данных 900

Руководящие работники аппарата местных органов государственной власти, Организаторы делопроизводства, организаторы делопроизводства (государственные учреждения), организаторы делопроизводства (виды экономической деятельности), секретари, переписчики и делопроизводители, служащие по информированию (справок) 901

Чертежники 902

Руководители подразделений в сфере спорта, менеджеры (управители) в сфере культуры, отдыха и спорта, спортивные тренеры, инструкторы-методисты и профессиональные спортсмены 906

Профессионалы в области правоведения, прокурорского надзора, правосудия и правоохранительной деятельности, научные сотрудники (правоведение), адвокаты и прокуроры, профессионалы в области правоохранительной деятельности, инспекторы таможенной службы, инспекторы налоговой службы, специалисты уголовно-исполнительной службы 907

Руководящие работники аппарата органов судебной власти, Менеджеры (управители) в следственной деятельности, профессионалы в области правоведения и прокурорского надзора, судьи, другие профессионалы в области правоведения, судебные секретари, исполнители и распорядители, организаторы делопроизводства (система судопроизводства) 908

Менеджеры (управители) в финансовой деятельности, менеджеры (управители) в сфере денежного посредничества, менеджеры (управители) в сфере финансового лизинга, менеджеры (управители) в сфере предоставления кредитов, менеджеры (управители) в вспомогательной деятельности в сфере финансов, менеджеры (управители) в других видах финансового посредничества, менеджеры (управители) в других видах экономической деятельности, профессионалы по вопросам финансово-экономической безопасности предприятий, учреждений и организаций, научные сотрудники (финансово-экономическая безопасность предприятий, учреждений и организаций), профессионалы с финансово-экономической безопасности, профессионалы в области экономики, научные сотрудники (экономика), экономисты, специалисты в области финансов и торговли, другие специалисты в области финансов и торговли, статистики, учетчики и конторские служащие, занимающиеся финансовыми операциями, кассиры в банках и инкассаторы 911

Профессионалы в сфере архивного дела, музееведения, библиотечного дела, информации и кинопрограмм, профессионалы в области архивного дела, сохранение музейных и библиотечных фондов, научные сотрудники (архивное дело, музееведение), архивариусы и хранители в музеях и библиотеках, профессионалы в сфере библиотечного дела и кинопрограмм, научные сотрудники (библиотечное дело, кинопрограммы), библиотекари, профессионалы в сфере кинопрограмм, профессионалы в области литературы, литературоведы, служащие, занятые в библиотеке 912

Руководители подразделений по рекламе и связям с общественностью, менеджеры (управители) в сфере предоставления информации, менеджеры (управители) по рекламе, профессионалы в области информации и информационного анализа, научные сотрудники (информационная аналитика), профессионалы в области информации и информационные аналитики, переводчики и устные переводчики, редакторы и журналисты 914

Руководители подразделений в сфере образования и производственного обучения, менеджеры (управители) по исследованию рынка и изучению общественного мнения, менеджеры (управители) по подбору, обеспечению и использованию персонала, менеджеры (управители) в социальной сфере, профессионалы в области психологии, научные сотрудники (психология), психологи, профессионалы в области социальной защиты населения, научные сотрудники (социальная защита населения), профессионалы в области социальной защиты населения, инспекторы по социальной помощи, социальные работники 915

Руководители подразделений в сфере культуры, отдыха и спорта, профессионалы в области художественного творчества, профессионалы в области музыки, искусствоведы (музыковедение), организаторы в сфере культуры и искусства, другие специалисты в сфере культуры и искусства, работники по оказанию услуг в сфере искусства 917, 918

Рабочие в области точной механики, ручных ремесел и печати, печатники и рабочие подобных профессий, наборщики и печатники, граверы-резчики по стеклу и граверы, цинкографи и гальваностереотипери, фотогравери, переплетчики, печатники шелковых ширм, гербовых бумаг и печатники на ткани, укрупненные профессии печатников и работников подобных профессий, стереотипісти и електротипісти, наборщики и печатники, рабочие, обслуживающие бумажно-целлюлозные установки, рабочие, обслуживающие бумагоделательные установки, рабочие, обслуживающие печатные и переплетные машины, а также машины для производства изделий из бумаги, укрупненные профессии рабочих, обслуживающих печатные, переплетные и другие машины для изготовления изделий из бумаги, сборщики изделий из картона, ткани и подобных материалов 922 - 924

Профессионалы в сфере управления проектами и программами, научные сотрудники (проекты и программы), профессионалы по управлению проектами и программами, агенты по занятости и трудовым контрактам, технические специалисты в области управления 929

Машинисты локомотивов и подобные им рабочие машинисты специальных машин на железной дороге, помощники машинистов и кочегары паровозов, укрупненные профессии машинистов локомотивов и рабочих подобных профессий 937, 938, 948, 949, 953

Монтажники, такелажники, плотники 939, 940

Машинисты кранов, лебедок и подобных установок, водители автопогрузчиков 942

Менеджеры (управляющие) в добывающей промышленности, контроллеры и регулировщики промышленных роботов 943

Руководители подразделений по строительству и ремонту автомобильных путей 945

Железнодорожные сигнальщики и стрелочники 946

Руководители (начальники) локомотивной службы, мастера локомотивного депо, машинисты (дизель-поезда, электровоза, подвижного состава на электротяге, тепловоза) 949

Руководители производственных подразделений в строительстве, главные специалисты - руководители производственных подразделений в строительстве, начальники (другие руководители) и мастера участков (подразделений) в строительстве, менеджеры (управляющие) в строительстве, менеджеры (управители) по архитектуре и строительству, технического контроля, анализа и рекламы, профессионалы в области архитектуры и инженерного дела, профессионалы в области архитектуры и планирования городов, научные сотрудники (архитектура, планировки городов), архитекторы и планировщики городов, профессионалы в области строительства, научные сотрудники (строительство), инженеры в области строительства, техники-строители, строители зданий и сооружений, укрупненные профессии строителей зданий и сооружений, укладчики бетонной смеси, строители, ремонтники сооружений и высотники, строители-облицовщики и подобные профессиональные названия работ, кровельщики, облицовщики и паркетчики, штукатуры, изолировщики, стекольщики, строительные и подобные электричества, укрупненные профессии квалифицированных рабочих в строительстве, сварщики и газорезчики, такелажники и рабочие, которые сращивают канаты, шлифовщики, полировщики и точильщики по металлу, дворники и подобные им чернорабочие, простейшие профессии в строительстве и ремонте дорог, дамб и подобных сооружений, простейшие профессии в жилищном строительстве 956

Руководители производственных подразделений в бытовом обслуживании, менеджеры (управители) в отелях, менеджеры (управители) в гостиницах и других местах размещения, менеджеры (управители) в сфере операций с недвижимостью, сдача под наем и услуг юридическим лицам, менеджеры (управители) в сфере операций с недвижимостью для третьих лиц, менеджеры (управители) в жилищно-коммунальном хозяйстве, профессионалы в области санаторно-курортного дела, профессионалы с санаторно-курортного дела, смотрители домов и дежурные в гостиницах и общежитиях 957

Менеджеры (управляющие) в обрабатывающей промышленности и в производстве электроэнергии, газа и воды, менеджеры (управители) в других сферах обрабатывающей промышленности и в производстве электроэнергии, газа и воды, водопроводчики и трубопровідники 958 - 961

Инспекторы по пожарной безопасности 966, 967

Рабочие, обслуживающие оборудование по обработке и нанесению покрытий на металлы 972

Рабочие металлургических и машиностроительных профессий, наладчики станков и наладчики-операторы, механики и монтажники механического оборудования, укрупненные профессии механиков, слесарей и монтажников механического оборудования, производители и ремонтники прецизионных инструментов и приборов, рабочие по обслуживанию, эксплуатации и контроля за работой технологического оборудования, сборки оборудования и машин, рабочие, обслуживающие промышленное оборудование, рабочие, обслуживающие трубное оборудования, укрупненные профессии рабочих, обслуживающие рудо - и металло перерабатывающее оборудование, рабочие, обслуживающие автоматизированные сборочные линии, рабочие, обслуживающие машины, и сборщики машин, рабочие, обслуживающие оборудование по производству металло - и мінералопродуктів, станочники 974

Формовщики, сварщики, прокатчики, жестянщики и монтажники металлоконструкций, рабочие, работают с тонколистовым металлом, заготовители и монтажники металлоконструкций, укрупненные профессиональные названия работ формовщиков, сварщиков, прокатчиков, жестянщиков и монтажников металлоконструкций, кузнецы ручной ковки и инструментальщики, кузнецы ручной ковки, кузнецы на молотах и пресувальники, инструментальщики, укрупненные профессиональные названия работ кузнецов ручной ковки и инструментальщиков, рабочие, которые выполняют высокоточные работы в металле и других подобных материалах, укрупненные профессии рабочих, выполняющих высокоточные работы из металла и подобных материалов, рабочие, обслуживающие рудо - и металопереробне оборудования, металоплавильники (вторичная переплавка), литейщики и прокатчики, рабочие, обслуживающие установки по термической обработке металла, сборщики металлических, резиновых и пластиковых изделий 975

Рабочие, обслуживающие оборудование по производству продукции из пластика 977