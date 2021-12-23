В Украине ввели военный учет для женщин: список профессий [ Редактировать ]
В четверг, 23 декабря, Министерство обороны Украины утвердило перечень профессий, представительницы которых должны стать на обязательный учет военнообязанных. Об этом свидеельствует приказ №313, который вступил в силу 17 декабря 2021 года.
В военкоматы нужно будет прийти женщинам-медикам, финансистам, бухгалтерам, менеджерам, программистам, журналистам, музыкантам.
Согласно документу, женщины от 18 до 60 лет должны будут становиться на учет, если они годны к воинской службе.
Полный перечень профессий:
|
Наименование специальности
|
Родственные военно-учетные специальности
|
1
|
2
|
Государственная безопасность
|
100, 907, 908, 932
|
Транспортные технологии (по видам)
|
121 - 126, 700, 766, 767, 787, 792, 939 - 942, 945, 946
|
Автомобильный транспорт
|
127, 738 -740, 790
|
Речной и морской транспорт, гидротехническое строительство, водная инженерия и водные технологии, судостроение
|
167, 170, 173 - 177, 300, 302 - 309, 429, 682, 683, 960
|
Строительство и гражданская инженерия, архитектура и градостроительство, геодезия и землеустройство
|
166, 168, 170, 408, 827,940, 956
|
Химия, химические технологии и инженерия, биология
|
187, 195, 197, 830, 831
|
Авиационный транспорт, авиационная и ракетно-космическая техника
|
210, 211, 215, 220 - 225, 260 - 270, 280 - 286
|
Авионика
|
235, 244 - 256
|
Телекоммуникации и радиотехника
|
403, 420, 430, 432, 441, 443, 450 - 454, 460, 478, 500 - 504, 508, 528 - 533, 549 - 553, 577, 582, 583, 586, 769, 776, 782, 913
|
Инженерия программного обеспечения, компьютерные науки, информационные системы и технологии, компьютерная инженерия, системный анализ, кибербезопасность, микро-и наносистемная техника, автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии
|
474, 600 - 603, 803, 805
|
Электроника
|
659 - 662, 664, 665, 829, 792
|
Метрология и информационно-измерительная техника
|
602, 604, 626 - 632, 784, 785, 791, 815 - 818, 819, 821
|
Науки о Земле, география, физика и астрономия
|
671 - 679
|
Пищевые технологии, Технология производства и переработки продукции животноводства
|
788
|
Обеспечение войск, вооружение и военная техника, технологии легкой промышленности
|
766, 767, 787, 789
|
Металлургия, материаловедение, прикладная физика и наноматериалы
|
793 - 795, 972, 975
|
Деревообрабатывающие и мебельные технологии
|
798
|
Фізична терапія, ерготерапія, медицинская и психология, общественное здоровье, физическая реабилитация, промышленная фармация, санитария и экспертиза
|
878
|
Стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения
|
879
|
Биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия
|
880
|
Ветеринарная медицина, ветеринарная гигиена
|
884 - 887
|
Учет и налогообложение, маркетинг, менеджмент, предпринимательство, экономика
|
900
|
Публичное управление и администрирование, право, международное право, международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии, математика, прикладная математика, статистика
|
901, 929
|
Физическая культура, спорт и туризм
|
906
|
Гражданская безопасность, правоохранительная деятельность
|
908
|
Финансы, банковское дело и страхование
|
911
|
Информационное, библиотечное и архивное дело, история и археология
|
912
|
Журналистика, профессиональное образование (по специализации), специальное образование
|
914
|
Психология, социология, политология, социальная работа, социальное обеспечение
|
915
|
Музыкальное искусство, сценическое искусство, менеджмент социокультурной деятельности
|
917, 918
|
Издательство и полиграфия
|
902, 922 - 924
|
Железнодорожный транспорт
|
937, 938, 944, 948, 949, 953
|
Гостинично-ресторанное дело
|
957
|
Теплоэнергетика, гидроэнергетика, энергетическое машиностроение, отраслевое машиностроение, электроэнергетика, электротехника и электромеханика, атомная энергетика, горное дело, нефтегазовая инженерия и технологии, прикладная механика
|
943, 958 - 961, 980, 982
|
Пожарная безопасность
|
181, 200, 203, 966, 967
|
Название профессии
|
Родственные военно-учетные специальности
|
1
|
2
|
Инспекторы военизированной охраны, частные детективы, инспекторы правоохранительных органов и специалисты по дознанию, работники, предоставляющие персональные и защитные услуги, сотрудники служб, предоставляющих защитные услуги, работники уголовно-исполнительной службы, работники защитных и охранных служб, охотники, сторожа, инкассаторы
|
100 - 110
|
Руководители производственных подразделений на транспорте, главные специалисты-руководители производственных подразделений на транспорте, начальники (другие руководители) и мастера производственных подразделений на транспорте, водители автотранспортных средств и рабочие по обслуживанию автотранспортной техники
|
121 - 126, 766, 767, 787, 792, 939 - 942, 945, 946
|
Водители мототранспортных средств и рабочие по обслуживанию мототранспортной техники
|
127
|
Руководители производственных подразделений в сельском, лесном и водном хозяйствах, главные специалисты - руководители производственных подразделений в сельском, лесном и водном хозяйствах, начальники (другие руководители) и мастера производственных подразделений в сельском, лесном и водном хозяйствах, менеджеры (управители) в сельском, охотничьем, лесном, рыбном и водном хозяйствах, менеджеры (управители) в лесном хозяйстве, научные сотрудники (агрономия, водное хозяйство, зооинженерия, лесоводство, мелиорация и природно-заповедное дело), лесоводы и профессионалы родственных профессий
|
171
|
Рабочие, работающие под водой
|
172
|
Гидротехник
|
173
|
Менеджеры (управляющие) в производстве воды,
|
174
|
Рабочие, обслуживающие установки для выполнения земляных и подобных работ
|
184
|
Профессионалы в области химии, научные сотрудники (химия), химики, профессионалы в области химических технологий, научные сотрудники (химические технологии), инженеры-химики, лаборанты и техники в химическом производстве, рабочие, обслуживающие химические установки, операторы химических перерабатывающих установок, рабочие, обслуживающие оборудование по производству химических продуктов, укрупненные профессии рабочих, обслуживающих оборудование по производству химических продуктов
|
187, 195, 197
|
Операторы промышленных роботов
|
202
|
Летные специалисты, технические специалисты, обеспечивающие воздушное движение, специалисты, управляющие летательными аппаратами и обеспечивают полеты
|
210
|
Авиадиспетчеры
|
211
|
Механики и монтажники авиационных машин
|
260
|
Судовая палубная команда и подобные им рабочие
|
303
|
Рабочие, работающие под водой
|
379
|
Профессионалы в области электроники и телекоммуникаций, научные сотрудники (электроника, телекоммуникации), инженеры в области электроники и телекоммуникаций, операторы радио - и телекоммуникационного оборудования, телефонисты, телеграфисты и родственные профессии сферы связи, укрупненные профессии служащих по информированию клиентов, установщики и эксплуатационники телеграфного и телефонного оборудования
|
403, 420, 429, 430, 432, 441, 443, 450 - 455, 460, 586
|
Руководители производственных подразделений связи, главные специалисты-руководители производственных подразделений связи, начальники (другие руководители) и мастера производственных подразделений связи
|
474, 478
|
Менеджеры (управители) на почте и связи, служащие, занятые на почте и подобными работами, служащие, занимающиеся сортировкой и доставкой почты, посыльные, носильщики и разносчики багажа и посылок
|
485
|
Операторы оптического и электронного оборудования, другие операторы оптического и электронного оборудования
|
541, 652
|
Работники фильмо -, фоно -, фототек, рабочие, обслуживающие оборудование по производству фото - и кинопродукции
|
582, 583
|
Руководители подразделения компьютерных услуг, менеджеры (управители) в сфере исследований и разработок, менеджеры (управители) систем по информационной безопасности, профессионалы в области вычислений (компьютеризации), профессионалы в области программирования, научные сотрудники (программирование), профессионалы в других областях вычислений (компьютеризации), операторы ЭВМ, операторы ПЭВМ, профессионалы в области информации и информационного анализа, профессионалы в области информации и информационные аналитики, профессионалы в области вычислений (компьютеризации), профессионалы в области вычислительных систем, научные сотрудники (вычислительные системы), разработчики вычислительных систем, разработчики компьютерных программ, техники-программисты
|
600
|
Профессионалы в области вычислительных систем, научные сотрудники (вычислительные системы), разработчики вычислительных систем
|
601
|
Научные сотрудники (другие отрасли вычислений), профессионалы в других областях вычислений, технические специалисты в области вычислительной техники, операторы по сбору данных, служащие, занятые с цифровыми данными
|
602
|
Секретари и служащие, выполняющие операции с помощью клавиатуры, стенографисты и машинистки, операторы машин для обработки текстов и подобные профессии, операторы счетных машин
|
604
|
Профессионалы в области метеорологии, научные сотрудники (метеорология), метеорологи
|
626 - 632
|
Сборщики электронного оборудования
|
651
|
Профессионалы в области электротехники, научные сотрудники (электротехника), инженеры-электрики, механики и монтажники электрического и электронного оборудования, электромеханики и электромонтажники, установщики, ремонтники и монтажники линий электропередач, сборщики электрооборудования
|
659 - 662, 665
|
Профессионалы в области картографии и топографии, научные сотрудники (картография, топография), картографы и топографы
|
671 - 673
|
Фотографы и операторы оборудования для регистрации изображения и звука
|
675
|
Менеджеры (управляющие) на транспорте, профессионалы в области инженерной механики, научные сотрудники (инженерная механика), инженеры-механики, проводники и кондукторы на транспорте, водители и рабочие по обслуживанию передвижной техники и установок, водители автотранспортных и мототранспортных средств и другие рабочие по обслуживанию автотранспортной и мототранспортної техники, рабочие по управлению транспортными средствами на тяговой силе и другие неквалифицированные рабочие, занятые на транспорте
|
738 - 740
|
Руководители подразделений материально-технического снабжения, служащие на складах
|
766, 767
|
Монтажники электронного оборудования, механики и эксплуатационники электронного оборудования, укрупненные профессии механиков и монтажников электрического и электронного оборудования
|
769, 776, 782
|
Операторы радио - и телекоммуникационного оборудования, другие операторы оптического и электронного оборудования
|
784, 785
|
Руководители производственных подразделений в складском хозяйстве, главные специалисты-руководители производственных подразделений в складском хозяйстве, начальники (другие руководители) и мастера производственных подразделений в складском хозяйстве, руководители подразделений материально-технического снабжения, служащие на складах, приемщики заказов, грузчики, кладовщики и весовщики
|
787
|
Руководители производственных подразделений в заведениях ресторанного хозяйства и других местах размещения, руководители малых предприятий и заведений ресторанного хозяйства без аппарата управления, менеджеры (управители) в заведениях ресторанного хозяйства, менеджеры (управители) по организации питания, повара
|
788
|
Служащие по транспортным операциям, укрупненные профессиональные названия работ квалифицированных рабочих на транспорте
|
790
|
Операторы по сбору данных, служащие, занятые с цифровыми данными
|
791
|
Служащие по транспортным операциям, аккумуляторщики
|
792
|
Профессионалы в области горного дела и металлургии, научные сотрудники (горное дело, металлургия), горные инженеры и инженеры-металлурги, технические специалисты в области добывающей промышленности и металлургии
|
793 - 794
|
Рабочие, обслуживающие оборудование по производству продукции из резины
|
796
|
Маляры, лакировщики, каменщики
|
797
|
Плотники и столяры, ремесленники по ручной обработки дерева и подобных материалов, деревообработчики и столяры-краснодеревщики, рабочие по обработке дерева, наладчики и наладчики-операторы деревообрабатывающих станков, рабочие, обслуживающие деревообрабатывающие и бумагоделательные установки, рабочие, обслуживающие установки по переработке леса, укрупненные профессии рабочих, обслуживающих деревообрабатывающие и бумагоделательные установки, рабочие, обслуживающие оборудование по производству продукции из древесины, сборщики изделий из дерева и подобных материалов
|
798
|
Рабочие, обслуживающие установки по выработке электроэнергии и рабочие на подобном оборудовании, укрупненные профессии рабочих, обслуживающих установки по выработке электроэнергии и подобное оборудование
|
829
|
Руководители подразделений в здравоохранении, менеджеры (управители) в здравоохранении, профессионалы в области наук о жизни и медицинских наук, профессионалы в области медицины (кроме медицинских сестер), профессионалы в области лечебного дела, профессионалы в области стоматологии, научные сотрудники (стоматология), стоматологи, профессионалы в области фармации, научные сотрудники (фармация), провизоры, профессионалы в области медико-профилактического дела, научные сотрудники в области медико-профилактического дела, другие профессионалы в области медицины (кроме сестринского дела и акушерства), научные сотрудники в области медицины (кроме сестринского дела и акушерства), профессионалы в области медицины (кроме сестринского дела и акушерства), вспомогательный персонал в области современной медицины, физиотерапии, фармации (кроме медицинских сестер), медицинские ассистенты, дантисты-ассистенты, физиотерапевты и массажисты, фармацевты, другие ассистенты профессионалов в области современной медицины (кроме медицинских сестер)
|
878
|
Профессионалы в области патологии, токсикологии, фармакологии, физиологии и эпидемиологии, научные сотрудники (патология, токсикология, фармакология, физиология, эпидемиология), патологи, токсикологи, фармакологи, физиологи и эпидемиологи, научные сотрудники (лечебное дело), врачи, специалисты в области медико-профилактического дела, профессиональные медицинские сестры и акушерки, как профессионалы в области сестринского дела и акушерства, научные сотрудники (сестринское дело, акушерство), медицинские сестры и акушерки, гигиенисты, окулисты и оптики, медицинские сестры и акушерки, что ассистируют профессионалам, помощники профессионалов-акушеров
|
879
|
Операторы медицинского оборудования, рабочие, обслуживающие оборудование по производству фармацевтических продуктов и косметических средств, руководители подразделений в здравоохранении
|
880
|
Профессионалы в области ветеринарной медицины, научные сотрудники (ветеринарная медицина), ветеринары, ассистенты ветеринаров, вспомогательный персонал в области ветеринарии, зоологи и профессионалы родственных профессий
|
884 - 887
|
Руководители производственных подразделений в коммерческом обслуживании, руководители финансовых, бухгалтерских, экономических, юридических и административных подразделений и другие руководители, менеджеры (управители) по праву, бухгалтерскому учету, исследований рынка, изучение общественного мнения, консультации по вопросам коммерческой деятельности и управления, менеджеры (управители) по бухгалтерскому учету, профессионалы в области аудита и бухгалтерского учета, научные сотрудники (аудит, бухгалтерский учет), аудиторы и квалифицированные бухгалтеры, бухгалтеры и кассиры-эксперты, регистраторы бухгалтерских данных
|
900
|
Руководящие работники аппарата местных органов государственной власти, Организаторы делопроизводства, организаторы делопроизводства (государственные учреждения), организаторы делопроизводства (виды экономической деятельности), секретари, переписчики и делопроизводители, служащие по информированию (справок)
|
901
|
Чертежники
|
902
|
Руководители подразделений в сфере спорта, менеджеры (управители) в сфере культуры, отдыха и спорта, спортивные тренеры, инструкторы-методисты и профессиональные спортсмены
|
906
|
Профессионалы в области правоведения, прокурорского надзора, правосудия и правоохранительной деятельности, научные сотрудники (правоведение), адвокаты и прокуроры, профессионалы в области правоохранительной деятельности, инспекторы таможенной службы, инспекторы налоговой службы, специалисты уголовно-исполнительной службы
|
907
|
Руководящие работники аппарата органов судебной власти, Менеджеры (управители) в следственной деятельности, профессионалы в области правоведения и прокурорского надзора, судьи, другие профессионалы в области правоведения, судебные секретари, исполнители и распорядители, организаторы делопроизводства (система судопроизводства)
|
908
|
Менеджеры (управители) в финансовой деятельности, менеджеры (управители) в сфере денежного посредничества, менеджеры (управители) в сфере финансового лизинга, менеджеры (управители) в сфере предоставления кредитов, менеджеры (управители) в вспомогательной деятельности в сфере финансов, менеджеры (управители) в других видах финансового посредничества, менеджеры (управители) в других видах экономической деятельности, профессионалы по вопросам финансово-экономической безопасности предприятий, учреждений и организаций, научные сотрудники (финансово-экономическая безопасность предприятий, учреждений и организаций), профессионалы с финансово-экономической безопасности, профессионалы в области экономики, научные сотрудники (экономика), экономисты, специалисты в области финансов и торговли, другие специалисты в области финансов и торговли, статистики, учетчики и конторские служащие, занимающиеся финансовыми операциями, кассиры в банках и инкассаторы
|
911
|
Профессионалы в сфере архивного дела, музееведения, библиотечного дела, информации и кинопрограмм, профессионалы в области архивного дела, сохранение музейных и библиотечных фондов, научные сотрудники (архивное дело, музееведение), архивариусы и хранители в музеях и библиотеках, профессионалы в сфере библиотечного дела и кинопрограмм, научные сотрудники (библиотечное дело, кинопрограммы), библиотекари, профессионалы в сфере кинопрограмм, профессионалы в области литературы, литературоведы, служащие, занятые в библиотеке
|
912
|
Руководители подразделений по рекламе и связям с общественностью, менеджеры (управители) в сфере предоставления информации, менеджеры (управители) по рекламе, профессионалы в области информации и информационного анализа, научные сотрудники (информационная аналитика), профессионалы в области информации и информационные аналитики, переводчики и устные переводчики, редакторы и журналисты
|
914
|
Руководители подразделений в сфере образования и производственного обучения, менеджеры (управители) по исследованию рынка и изучению общественного мнения, менеджеры (управители) по подбору, обеспечению и использованию персонала, менеджеры (управители) в социальной сфере, профессионалы в области психологии, научные сотрудники (психология), психологи, профессионалы в области социальной защиты населения, научные сотрудники (социальная защита населения), профессионалы в области социальной защиты населения, инспекторы по социальной помощи, социальные работники
|
915
|
Руководители подразделений в сфере культуры, отдыха и спорта, профессионалы в области художественного творчества, профессионалы в области музыки, искусствоведы (музыковедение), организаторы в сфере культуры и искусства, другие специалисты в сфере культуры и искусства, работники по оказанию услуг в сфере искусства
|
917, 918
|
Рабочие в области точной механики, ручных ремесел и печати, печатники и рабочие подобных профессий, наборщики и печатники, граверы-резчики по стеклу и граверы, цинкографи и гальваностереотипери, фотогравери, переплетчики, печатники шелковых ширм, гербовых бумаг и печатники на ткани, укрупненные профессии печатников и работников подобных профессий, стереотипісти и електротипісти, наборщики и печатники, рабочие, обслуживающие бумажно-целлюлозные установки, рабочие, обслуживающие бумагоделательные установки, рабочие, обслуживающие печатные и переплетные машины, а также машины для производства изделий из бумаги, укрупненные профессии рабочих, обслуживающих печатные, переплетные и другие машины для изготовления изделий из бумаги, сборщики изделий из картона, ткани и подобных материалов
|
922 - 924
|
Профессионалы в сфере управления проектами и программами, научные сотрудники (проекты и программы), профессионалы по управлению проектами и программами, агенты по занятости и трудовым контрактам, технические специалисты в области управления
|
929
|
Машинисты локомотивов и подобные им рабочие машинисты специальных машин на железной дороге, помощники машинистов и кочегары паровозов, укрупненные профессии машинистов локомотивов и рабочих подобных профессий
|
937, 938, 948, 949, 953
|
Монтажники, такелажники, плотники
|
939, 940
|
Машинисты кранов, лебедок и подобных установок, водители автопогрузчиков
|
942
|
Менеджеры (управляющие) в добывающей промышленности, контроллеры и регулировщики промышленных роботов
|
943
|
Руководители подразделений по строительству и ремонту автомобильных путей
|
945
|
Железнодорожные сигнальщики и стрелочники
|
946
|
Руководители (начальники) локомотивной службы, мастера локомотивного депо, машинисты (дизель-поезда, электровоза, подвижного состава на электротяге, тепловоза)
|
949
|
Руководители производственных подразделений в строительстве, главные специалисты - руководители производственных подразделений в строительстве, начальники (другие руководители) и мастера участков (подразделений) в строительстве, менеджеры (управляющие) в строительстве, менеджеры (управители) по архитектуре и строительству, технического контроля, анализа и рекламы, профессионалы в области архитектуры и инженерного дела, профессионалы в области архитектуры и планирования городов, научные сотрудники (архитектура, планировки городов), архитекторы и планировщики городов, профессионалы в области строительства, научные сотрудники (строительство), инженеры в области строительства, техники-строители, строители зданий и сооружений, укрупненные профессии строителей зданий и сооружений, укладчики бетонной смеси, строители, ремонтники сооружений и высотники, строители-облицовщики и подобные профессиональные названия работ, кровельщики, облицовщики и паркетчики, штукатуры, изолировщики, стекольщики, строительные и подобные электричества, укрупненные профессии квалифицированных рабочих в строительстве, сварщики и газорезчики, такелажники и рабочие, которые сращивают канаты, шлифовщики, полировщики и точильщики по металлу, дворники и подобные им чернорабочие, простейшие профессии в строительстве и ремонте дорог, дамб и подобных сооружений, простейшие профессии в жилищном строительстве
|
956
|
Руководители производственных подразделений в бытовом обслуживании, менеджеры (управители) в отелях, менеджеры (управители) в гостиницах и других местах размещения, менеджеры (управители) в сфере операций с недвижимостью, сдача под наем и услуг юридическим лицам, менеджеры (управители) в сфере операций с недвижимостью для третьих лиц, менеджеры (управители) в жилищно-коммунальном хозяйстве, профессионалы в области санаторно-курортного дела, профессионалы с санаторно-курортного дела, смотрители домов и дежурные в гостиницах и общежитиях
|
957
|
Менеджеры (управляющие) в обрабатывающей промышленности и в производстве электроэнергии, газа и воды, менеджеры (управители) в других сферах обрабатывающей промышленности и в производстве электроэнергии, газа и воды, водопроводчики и трубопровідники
|
958 - 961
|
Инспекторы по пожарной безопасности
|
966, 967
|
Рабочие, обслуживающие оборудование по обработке и нанесению покрытий на металлы
|
972
|
Рабочие металлургических и машиностроительных профессий, наладчики станков и наладчики-операторы, механики и монтажники механического оборудования, укрупненные профессии механиков, слесарей и монтажников механического оборудования, производители и ремонтники прецизионных инструментов и приборов, рабочие по обслуживанию, эксплуатации и контроля за работой технологического оборудования, сборки оборудования и машин, рабочие, обслуживающие промышленное оборудование, рабочие, обслуживающие трубное оборудования, укрупненные профессии рабочих, обслуживающие рудо - и металло перерабатывающее оборудование, рабочие, обслуживающие автоматизированные сборочные линии, рабочие, обслуживающие машины, и сборщики машин, рабочие, обслуживающие оборудование по производству металло - и мінералопродуктів, станочники
|
974
|
Формовщики, сварщики, прокатчики, жестянщики и монтажники металлоконструкций, рабочие, работают с тонколистовым металлом, заготовители и монтажники металлоконструкций, укрупненные профессиональные названия работ формовщиков, сварщиков, прокатчиков, жестянщиков и монтажников металлоконструкций, кузнецы ручной ковки и инструментальщики, кузнецы ручной ковки, кузнецы на молотах и пресувальники, инструментальщики, укрупненные профессиональные названия работ кузнецов ручной ковки и инструментальщиков, рабочие, которые выполняют высокоточные работы в металле и других подобных материалах, укрупненные профессии рабочих, выполняющих высокоточные работы из металла и подобных материалов, рабочие, обслуживающие рудо - и металопереробне оборудования, металоплавильники (вторичная переплавка), литейщики и прокатчики, рабочие, обслуживающие установки по термической обработке металла, сборщики металлических, резиновых и пластиковых изделий
|
975
|
Рабочие, обслуживающие оборудование по производству продукции из пластика
|
977
|
Рабочие, обслуживающие паровые машины и бойлеры
|
980
Ранее мы писали о том, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о принятии Европарламентом новой резолюции по ситуации на украинской границе и оккупированных территориях. Россию призвали отвести войска и прекратить угрозы.
9 декабря президент Зеленский провел полуторачасовой разговор с главой Белого дома Джо Байденом. Американский лидер заверил украинского президента в поддержке нормандского формата.
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