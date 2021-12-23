Министерство обороны Украины постановило поставить на воинский учет военнообязанных женщин определенных профессий, родственных соответствующим военным специальностям. Об этом сообщает издание "Кадровый учет".

17 декабря вступил в силу соответствующий приказ Минобороны от 11.10.2021 №313. Перечень содержит 35 профессиональных направлений и охватывает сотни специальностей и профессий. Например, на военный учет должны стать и главный бухгалтер, и менеджеры, и начальник юридического отдела.

Комиссариаты будут ставить женщин на учет в двух случаях:

наличие должности или специальности в списке;

женщина пригодна к прохождению воинской службы по состоянию здоровья и возрасту.

Состояние здоровья определит воинско-врачебная комиссия, а предельный возраст пребывания в запасе и военном резерве - 60 лет.

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Работодатель должен проконтролировать, чтобы женщины, уже работающие на предприятии по Перечню, встали на военный учет. При принятии на работу женщин следует проверять у них наличие военно-учетных документов и отметок о взятии на воинский учет.

Нарушителям грозит штраф (5 100-8 500 грн) от Гоструда и территориального центра комплектования и социальной поддержки.

До конца следующей недели власти должны разработать алгоритм, как женщинам встать на военный учет. Об этом в эфире "Громадського радіо" сообщила советница замминистра обороны Наталья Воронкова.

Я позвоню в несколько военкоматов и узнаю, есть ли у них план действий, потому что каждый военкомат самостоятельно определяет алгоритм, как встать на учет. Думаю, что мы разработаем алгоритм и до конца следующей недели он будет на сайте военкоматов. Если будет возможность, то на учет можно будет стать электронно, чтобы вы отправили свои данные онлайн.

Напомним, что в конце ноября 2021 года Верховная Рада Украины создала службу военного капелланства как отдельную структуру в составе ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбы. В армии должно быть не меньше 0,15% капелланов.