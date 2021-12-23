Заместитель постоянного председателя США при ООН Ричард Миллс предупредил Россию о последствиях из-за нового вторжения в Украину. Об этом сообщается на сайт миссии США при ООН.

Говорят, что будут масштабные последствия.

США осуждают наращивание военной мощи России и агрессивную риторику в отношении Украины.

Применение силы для изменения границ строго запрещено международным правом, включая Устав ООН.

Мы призываем Россию к деэскалации, работе по дипломатическим каналам и обеспечению прозрачности своей военной деятельности. Дальнейшие военные действия России против Украины приведут к масштабным последствиям и суровой цене.

Ранее американские СМИ сообщали, что пакет возможных антироссийских санкций включает в себя меры против окружения президента России Владимира Путина, российских олигархов, банков и энергетических компаний, а также отключение РФ от системы межбанковских переводов SWIFT и ограничение на конвертацию рублей в другие валюты.

Кроме того, США увеличат объемы военной помощи Украине в случае новых агрессивных шагов России.

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