Угрозы вторжения в Украину: в США пригрозили России [ Редактировать ]
Заместитель постоянного председателя США при ООН Ричард Миллс предупредил Россию о последствиях из-за нового вторжения в Украину. Об этом сообщается на сайт миссии США при ООН.
Говорят, что будут масштабные последствия.
США осуждают наращивание военной мощи России и агрессивную риторику в отношении Украины.
Применение силы для изменения границ строго запрещено международным правом, включая Устав ООН.
Мы призываем Россию к деэскалации, работе по дипломатическим каналам и обеспечению прозрачности своей военной деятельности. Дальнейшие военные действия России против Украины приведут к масштабным последствиям и суровой цене.
Ранее американские СМИ сообщали, что пакет возможных антироссийских санкций включает в себя меры против окружения президента России Владимира Путина, российских олигархов, банков и энергетических компаний, а также отключение РФ от системы межбанковских переводов SWIFT и ограничение на конвертацию рублей в другие валюты.
Кроме того, США увеличат объемы военной помощи Украине в случае новых агрессивных шагов России.
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