Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обратился к президенту России Владимиру Путину из-за Украины. Он призвал использовать праздники для отвода войск от Украины. Об этом он сказал в интервью DPA.

По его словам, Россия имеет возможность обеспечить мирное и ненапряженное Рождество для всех. Он отметил, что в настоящее время возле границ Украины Россия собрала несколько десятков тысяч солдат, а также боевые танки и беспилотники, и нет никаких признаков того, чтобы этот марш останавливался или замедлялся.

Глава НАТО при этом не ответил на вопрос, подозревает ли он, что перемещение войск было попыткой России прежде всего требовать уступок со стороны НАТО в вопросах безопасности.

Есть неопределенность относительно намерений России.

Столтенберг прямо не ответил на вопрос, может ли НАТО отреагировать на напряженную ситуацию расширением присутствия войск в восточных странах альянса.

Мы будем постоянно проверять, нужно ли нам дальше корректировать присутствие войск.

Столтенберг заявил о готовности к переговорам с учетом требования Кремля относительно дополнительных гарантий безопасности от НАТО, но отрицал идею, что НАТО, например, может не принять в свои ряды Украину.

Мы готовы сесть и поговорить с Россией в Совете НАТО-Россия. Однако мы не пойдем на компромиссы относительно основных принципов. Мы не можем поставить под сомнение право НАТО защищать всех союзников, а также основной принцип, согласно которому каждая нация имеет право выбирать свой собственный путь.

Напомним, что в начале ноября 2021 года влиятельное издание Politico сообщило, со ссылкой на спутниковые снимки американских военных, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска по своей территории "в тех направлениях, в которых считает нужным".

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В начале декабря американские СМИ со ссылкой на разведку сообщили, что Россия планирует военное вторжение в Украину в начале 2022 года. К наступлению готовы 175 тыс. военных.

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