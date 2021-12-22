Альянс ніколи не піде на компроміс із Росією щодо вступу України в НАТО.

Через скупчення російських військ поблизу кордонів України НАТО привело в підвищену боєготовність 40 тисяч військових. Про це повідомило німецьке видання "Вельт".

А генсек Єнс Столтенберг наголосив - нова агресія щодо нашої держави коштуватиме Москві дуже дорого. І зазначив, що Альянс ніколи не піде на компроміс із Росією щодо вступу України в НАТО.

Також генсек додав - зустріч НАТО-Росія може відбутися лише за умови консультацій із європейськими партнерами Альянсу, зокрема, з Україною. Скликати переговори планують уже на початку наступного року.