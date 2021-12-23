В четверг, 23 декабря, президент России Владимир Путин ответил на вопрос, может ли он дать гарантию, что Россия не нападет на Украину. По его словам, это будет зависеть от обеспечения безопасности России. Об этом он заявил на пресс-конференции.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский потребовал от Путина публичного обещания, что не будет нового вторжения в Украину.

По поводу гарантий. Наши действия будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу.

Но он не объяснил, о какой "исторической перспективе" идет речь.

По его словам, Россия выступает за нерасширение НАТО на восток.

Мы, что ли ставим ракеты у границ США, нет, это США находятся у нас на пороге, разве это избыточное требование: не ставить никаких ударных систем у нашего дома, чего здесь необычного?

Путин заявил, что Запад должен дать гарантии безопасности России - "немедленно и сейчас, а не требовать их от нас".

Нам важен не ход переговоров, нам важен результат. Ни одного дюйма на восток сказали нам в 90-е годы, ну и чего? Надули.

Напомним, что в начале ноября 2021 года влиятельное издание Politico сообщило, со ссылкой на спутниковые снимки американских военных, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска по своей территории "в тех направлениях, в которых считает нужным".

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В начале декабря американские СМИ со ссылкой на разведку сообщили, что Россия планирует военное вторжение в Украину в начале 2022 года. К наступлению готовы 175 тыс. военных.

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