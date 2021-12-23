В четверг, 23 декабря, в ходе пресс-конференции президент России Владимир Путин в очередной раз назвал Революцию достоинства в Украине "госпереворотом". По его словам, она стала причиной оккупации Крыма. Об этом свидетельствует заявление президента России на пресс-конференции.

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По его словам, обострение началось в 2014 году. До этих пор Россия якобы смирилась с тем, что часть исторической территории оказалась "за пределами России, в частности в Украине".

Мы же с ними работали, обо всем договорились и никакие действия в отношении Крыма к нам в головы не приходили... Но в 2014 году госпереворот, людей убивали и сжигали... Президент Янукович и так со всем согласился, он был готов уйти... Но зачем это сделали? После этого был Крым... Поставили нас в ситуацию, когда мы не могли поступить иначе.

Отметим, российский президент постоянно называет события в Украине в 2013-2014 годах, а именно Революцию Достоинства, государственным переворотом.

Напомним, что в начале ноября 2021 года влиятельное издание Politico сообщило, со ссылкой на спутниковые снимки американских военных, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска по своей территории "в тех направлениях, в которых считает нужным".

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В начале декабря американские СМИ со ссылкой на разведку сообщили, что Россия планирует военное вторжение в Украину в начале 2022 года. К наступлению готовы 175 тыс. военных.

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