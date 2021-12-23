Ризик ушпиталення внаслідок зараження "Омікроном" на 40 відсотків нижчий, ніж "Дельтою". Про це повідомило видання "Ґардіан" із посиланням на британських дослідників. Водночас науковці побоюються, що висока заразливість "Омікрону" може призвести до перевантаження систем охорони здоров'я багатьох країн.

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Третя доза вакцини "Астразенеки" ефективніша проти "Омікрону", аніж перші дві. Про це після досліджень заявили в компанії. У випробуваннях взяли участь понад сорок пацієнтів. Рівень антитіл проти нового штаму після третього щеплення виявився навіть вищим аніж у людей, які одужали від Ковіду. Раніше про ефективність третьої дози своїх препаратів оголосили компанії "Пфайзер" та "Модерна".

Військові медики США успішно провели перший етап випробування власної вакцини. Лікарі сподіваються, що цей препарат буде ефективним проти всіх варіантів коронавірусу. Інститут досліджень імені Волтера Ріда працює над ним приблизно два роки. На відміну від решти вакцин, в основі препарату військові медики використали білок, здатен утримувати штами COVID-19.

Греція посилює карантин на Різдво та Новий рік, щоб запобігти поширенню "Омікрону". Від завтра і до другого січня в країні скасовані масові гуляння, заплановані муніципалітетами. Перебувати в громадських місцях можна буде лише в масках. Водночас у транспорті та супермаркетах вимагатимуть носити респіратори посиленого захисту.

Через "Омікрон" в Іспанії повертають обов'язковий масковий режим на вулицях. В уряді країни зазначили - правило матиме "безліч винятків". Водночас епід-ситуація в Іспанії погіршується. Минулої доби зафіксували майже 60 тисяч нових випадків інфікування. Влада планує спрямувати майже 300 мільйонів євро - на підтримку сфери первинної медико-санітарної допомоги.

У Китаї на суворий карантин закрили місто Сіань, де живе 13 мільйонів людей. Там виявили 127 випадків зараження коронавірусом, про який саме штам ідеться - не повідомляють. В'їзд і виїзд із міста заборонили. Жителям дозволено виходити з дому лише раз на два дні, щоб поповнити запаси їжі, а також товарів першої необхідності. У жовтні жорсткий локдаун запровадили в чотиримільйоному місті Ланьчжоу. У такий спосіб китайська влада сподівається запобігти новій хвилі епідемї. Адже 4 лютого в країні стартує Зимова олімпіада.