В Киеве арестовали адвоката на получении неправомерной выгоды [ Редактировать ]
Сотрудники правоохранительных органов разоблачили адвоката, которая требовала у предпринимателя взятку за влияние на принятие решения в сфере патентования. Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры.
Таким образом, адвокат, являющаяся патентной поверенной, предложила предпринимателю за четыре тысячи долларов США решить вопрос о положительном рассмотрении должностными лицами его возражения против решения об отказе в государственной регистрации промышленного образца, которое он планировал запатентовать.
Отмечается, что злоумышленника задержали "на горячем" после передачи второй части суммы в размере 110 тысяч гривен. Известно, что правоохранители сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления. В настоящее время продолжается досудебное расследование.
Читайте также, в Николаевской области прокурор попался на получении неправомерной выгоды в размере 20 тысяч долларов. Прокурор отдела требовал у родственника подозреваемого предоставить ему взятку за изменение ранее уведомленному лицу подозрения.
Кроме того, сотрудники Государственного бюро расследований арестовали чиновника, который работал в одном из городских районных отделов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Во время задержания мужчина выбросил доказательства в окно.
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