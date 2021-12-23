Сотрудники правоохранительных органов разоблачили адвоката, которая требовала у предпринимателя взятку за влияние на принятие решения в сфере патентования. Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры.

Таким образом, адвокат, являющаяся патентной поверенной, предложила предпринимателю за четыре тысячи долларов США решить вопрос о положительном рассмотрении должностными лицами его возражения против решения об отказе в государственной регистрации промышленного образца, которое он планировал запатентовать.

Отмечается, что злоумышленника задержали "на горячем" после передачи второй части суммы в размере 110 тысяч гривен. Известно, что правоохранители сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Читайте также, в Николаевской области прокурор попался на получении неправомерной выгоды в размере 20 тысяч долларов. Прокурор отдела требовал у родственника подозреваемого предоставить ему взятку за изменение ранее уведомленному лицу подозрения.

Кроме того, сотрудники Государственного бюро расследований арестовали чиновника, который работал в одном из городских районных отделов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Во время задержания мужчина выбросил доказательства в окно.

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